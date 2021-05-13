春雨第1季EPS 0.47元 年增46倍

春雨（2012）今(2021)年第1季合併財務報告。第1季合併營收23.17億元，較去年同期增加19.6%，稅後淨利1.50億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.23億元，較去年同期遽增7405.7％，每股純益（EPS） 0.47元，比去年同期增加4600％。

春雨表示，因主要經濟體疫情獲控制，經濟復甦客戶回補存貨強勁，加上鋼鐵原料鐵礦砂及燃煤等價格上漲，促使鋼品價格攀升，使得第1季後淨利較去年同期增加855.89%， EPS為0.47元。

春雨說，中國大陸為達成碳中和，努力整治高汙染行業如鋼鐵業等，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權，都將使大陸的鋼品價格上漲。美國拜登政府推出6,210億美元交通基礎建設，計畫包括修繕高速公路、重建橋樑、升級鐵路、港口與機場等；根據美國鋼鐵協會預估，計畫將讓美國鋼鐵需求增加3至4個百分點，因美國需要更多進口量，從中國進口的鋼品又被美方屏除在外，台灣鋼鐵業將能受益。

此外，歐盟決定對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，可為台灣扣件業帶來轉單效應。目前春雨訂單能見度可達第4季，公司樂觀看待第下半年營運表現。

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