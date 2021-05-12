CCL設備商亞泰金屬宣布 加碼逾1.6億元擴產

CCL設備商亞泰金屬（6727）今（12）日宣布，董事會核准通過追加資本支出預算逾1.6億元用於擴產，楊梅廠二廠新建廠房工程預計投資金額將從1.61億元拉升至約3.26億元。

亞太金屬提到，由於考量實際生產時所需之倉庫空間、辦公空間暨保留彈性空間以因應未來可能之產能需求及未來市場供需及公司現況後將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

亞太金屬今日也公布財報，首季淨利約2666.4萬元，單季每股純益約1.27元。

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