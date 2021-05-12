電力供需報告出爐 能源局：未來七年用電每年增2.5％

經濟部今（12）日公布延宕多時的2019年、2020年「全國電力資源供需報告」。其中，2020年全國電力消費較2019年成長2.1%，遠高於近十年平均，因此推估今年起未來七年用電需求年均成長2.5%。面對持續攀升電力需求，能源局表示仍會維持「燃氣50%、燃煤30%、綠能20%」，並表示2026年以後太陽光電及離岸風電每年將分別增加1GW（10億度）及1.5GW。

受疫情影響，經濟部遲遲未提出2019、2020年度全國電力資源供需報吿引起外界及立院砲轟。面對外界壓力，能源局選擇在12日傍晚突襲式對外公布。

經濟部原訂去年應公布2019年全國電力資源供需報告，然而遲至今日才公布連兩年全國電力資源供需報告。能源局電力組長吳志偉解釋，因為2019年報告須預估隔年用電量，但因為遇到疫情所以較難預估，所以才延宕一年才出。

根據能源局公布報告，2020年上半年因疫情影響，國內經濟活動銳減，用電需求僅成長0.4%，下半年經濟成長反彈，用電需求成長3.6%；2020年全國總用電量為2,771億度，較2019年成長2.1%，其中工業部門增加2.1%，住宅部門增加6.4%。

而在電力供給方便，去年全國總發電量為2,798億度，較2019年增加57億度。細部分析，燃氣機組發電量為999億度，較前年增加87億度；太陽光電為61億度，較前年增加21億度；風電發電23億度，較前年增加4億度。燃煤機組、核能機組則較2019減少4億度及9億度。

針對未來規劃，能源局表示，去年全國總用電量為2,771億度，較2019年成長2.1%，遠高於近十年平均，因此推估2021年至2027年用電需求年均成長2.5%，尖峰負載成長約2.3%。

能源局表示，政府還是會依循「展綠、增氣、減煤、非核」政策方向，以達到備轉容量率為15%為目標。燃氣發電上，目前已規劃增加協和、大潭、通霄、台中等燃氣機組，預估2021年至2027年淨增加裝置容量為1,450萬瓩。

政府同時也規劃新建或擴建天然氣接收站，包括中油台中接收站、永安接收站及觀塘第三接收站；台電公司協和接收站、台中港接收站等。值得一提，能源局也說，因為台中燃氣機組因台中市府都市設計審議有所延宕，因此上線時間從2024年、2025年延後到2025及2026年。

而在再生能源，政府規劃在2025年達到20GW光電及5.7離岸風電目標後，規劃在2026年光電每年1GW，離岸風電每年增加1.5GW。

燃煤及核能發電則依循政策，能源局表示，將不會再新增燃煤機組，也認為核能機組在延議或重啟作法皆不可行。

而面對今年8月三接公投，能源局針對三接外推方案提出影響跟供氣因應策略。短期內將會新增民營IPP燃氣機組、優先調度大潭燃氣機組、提高台中及永安接收站供氣能力等。

但當媒體詢問若三接公投結果通過，天然氣第三接收站將無法興建，屆時能源局將出現「有燃氣機組、無氣可用」窘境，能源局長游振偉僅回，盼大家支持三接外推方案，並重申短期供氣計畫，無針對公投過關後的預估。

然而當媒體追問，能源局決定2026年以後維持「五、三、二」能源配比，那是否有預估2026年、2027年總發電量，能源局表示，並無預估，並不斷強調已公布未來七年用電需求年均成長率。

然而媒體質疑，經濟部若不公布2026年、2027年總發電量，如何確保可以達到「五、三、二」能源配比，尤其去年光電6.5GW目標已經落空，至少要等到今年6月才可能達成。

游振偉表示，政府會持續盤點公有屋頂及劃設專區，藉此提升光電裝置容量，而2025年以後公有房舍可能已飽和，就會朝向公民電廠或是工廠及住商大樓發展。另外，對於未來總發電量不明，如何確保綠能能維持二成占比，游振偉說有許多可能性，甚至拋出小水力、地熱及生質能都有機會商轉。

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