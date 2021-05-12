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Appier第1季財報超越財測 今宣布收購台新創BotBonnie

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

首個在日本上市的台灣新創Appier （沛星互動科技）公布第1季財報，表現超越財測目標。Appier執行長游直翰指出，今年第1季Appier 的年度經常性收入（ARR）達到 1.002億美元，首度超越 1億美元，年增38%，主要是基於既有客戶延續或加強與Appier的合作。營收方面受惠於既有客戶支出增加和新客戶業務啟動，Appier第1季營收2,600萬美元，年增31% 。檢視過去幾個季度，Appier營收方面維持30%的穩健成長，第1季營收超越財測約10%。

在市場拓展方面，Appier也持續搶進新市場，強化既有市場的滲透率，第1季已在美國市場取得初步的成功。

在產品開發方面，游直翰今天宣布收購自動化顧客聊天服務新創邦妮科技BotBonnie。BotBonnie以SaaS平台支持企業在多個線上溝通管道創建聊天機器人，強化與顧客的線上互動，目前BotBonnie已為許多國際品牌提供服務，此項收購將有助於強化Appier在對話式商務的競爭力，進而利用AI建立更具個人化的顧客服務。

營收 聊天機器人 財報

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