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今年經濟成長率難保5%？國發會：要守住製造及投資

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
國發會主委龔明鑫表示，只要守住工業生產及投資，就不會影響出口，民間消費則難免受影響。記者黃義書／攝影
國發會主委龔明鑫表示，只要守住工業生產及投資，就不會影響出口，民間消費則難免受影響。記者黃義書／攝影

國內疫情升溫，今年經濟成長率難保5%？國發會主委龔明鑫今（12）日表示，只要守住工業生產及投資，就不會影響出口，民間消費則難免受影響。

針對台股大跌，他說，從基本面來看，只要6月8日之前疫情控制，衝擊會比較小，股市資金面則沒問題，但股市與國際連動，國際連動則和國際疫情發展有關。

疫情升溫，國內股市及經濟成長籠罩陰霾。龔明鑫今日受訪表示，疫情對經濟影響主要視衝擊程度大小和期間長短而定，目前指揮中心設定以6月8日為第一階段，只要在這之前疫情獲得控制，影響就會相當有限。

他進一步指出，疫情對經濟活動的影響分為出口、國內投資和民間消費等三方面，這次突發事件影響主要是國內消費，對出口目前影響不大，對投資的影響也還好。

他表示，這段時間須避免大型餐會等情況，會對消費造成影響，但只要做好防疫作業，疫情能在6月8日前獲得控制，對國內消費影響有限，也不至於影響全年經濟成長。

龔明鑫表示，疫情對股市影響基本上可能影響包括基本面、資金面和國際連動。基本面方面，如果影響侷限在消費，6月8日前疫情獲得相當控制，衝擊會比較小；股市資金面沒有問題，台股也會與美股連動，美股近期出現下挫走勢，主要與國際疫情發展有關。他並說，國際股市受疫情影響大，例如印度和其他東南亞國家，隨著疫苗施打，疫情也應會慢慢緩解。

龔明鑫表示，只要防疫做得好，短期間消費端難免受影響，但要守住生產端和製造端，穩住投資，而過了6月8日之後疫情受到控制，或許會有出現恢復性消費。

疫情 龔明鑫

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