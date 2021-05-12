東洋公司涉大腸癌用藥聯合行為 公平會重罰2.2億元

之前因為疫苗採購成為媒體焦點，由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品公司，今天被公平會委員會議認定，與另外兩家公司，台灣大塚製藥公司及美時化學製藥公司，三家藥廠就大腸癌用藥涉及聯合行為案，重罰東洋公司2.2億，美時公司則被處罰6500萬元罰鍰。

東洋公司之前才因採購疫苗一事，與衛福部出現紛爭，導致疫苗採購計畫失敗。今天東洋公司又因聯合行為案被公平會重罰，可謂風波不斷。

公平會表示，此案為檢舉案。主要是東洋公司的友復膠囊、大塚公司的優富多膠囊，以及美時公司的復癒膠囊，都是健保給付的處方藥，且為同成分、同劑型、同劑量的「三同」藥品。但東洋公司除銷售自有的友復膠囊外，還分別與大塚公司的優富多膠囊、與美時公司的復癒膠囊簽署獨家經銷協議書。

公平會指出，調查後發現，東洋與大塚公司屬於一般垂直經銷代理行為，因此不涉及違反聯合行為規定。但與美時公司的經銷協議，雖名為經銷，經公平會查證，實則為雙方合意使復癒膠囊不在市場上銷售，已經違反聯合行為禁制規定。

公平會表示，東洋公司與美時公司所產製的藥品都屬學名藥，具有替代性，彼此為具競爭關係的同一產銷階段事業。雙方於98年、102年、107年間透過簽署協議書的方式，約定東洋公司按期向美時公司支付一定金額的授權金，以取得美時公司復癒膠囊的獨家經銷權，同時限制美時公司不得在國內自行或經由他人販售該藥品。

公平會表示，在此約定下，東洋公司每年皆依約給付授權金，但從不曾向美時公司下單購買，或向醫院銷售復癒膠囊，使得美時公司的復癒膠囊近年來不曾在市場上被銷售。換言之，東洋公司與美時公司藉由前述獨家經銷條款約定，相互約束彼此的事業活動，合意使復癒膠囊不於市場上銷售，已構成違法聯合行為態樣。

公平會表示，東洋公司的友復膠囊，與美時的復癒膠囊，原來在市場上應有可競爭空間，但美時因為獨家經銷條款限制，長期以來未在市場上參與競爭，最終使東洋公司得以在此三同藥品市場囊括並坐穩大約八成市占率。

公平會認為，此一聯合行為除限制彼此間競爭外，也剝奪健保體系、醫療院所及患者，原本因復癒膠囊參進市場可能享有的降價利益、實質減少醫師對於藥品的選擇，甚至對健保藥價的調整不利，影響治療大腸癌藥品供需市場功能。因此對東洋公司裁處2億2000萬元、美時公司6500萬元罰鍰。

公平會指出，依健保有關法規納入健保給付藥品，其支付標準及調價作業均有健保法規規範，原則上並無公平交易法適用；但如果是具有競爭關係的藥廠間，利用藥品產業常存有經銷合作關係的特性，以簽訂經銷協議形式而實質從事限制事業參進市場的聯合行為者，即構成違法。

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