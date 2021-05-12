盤點防疫物資 經濟部：產能綽綽有餘

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（12）日一口氣宣布新增16例本土案例、1例調查中病例，震驚社會。經濟部工業局也正積極展開防疫物資的盤點工作，工業局官員表示，口罩、酒精、額溫槍國內都有生產，目前產能都綽綽有餘，倘若真遇緊急狀態，國內廠商動員的速度與能力也會滿快的。

由於感染源不明，此波疫情來勢洶洶，量販賣場、電商平台再度出現搶買防疫物資的消費者，加上疫情指揮中心已提升警戒到第2級，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，所有集會活動全程配戴口罩。

對口罩庫存及產能，經濟部也表示目前口罩庫存尚有8億片，日產能則達1830萬片、最大可到4000萬片，絕對足以供給國內防疫使用。此外，防疫酒精則可日產4萬瓶以上，隔離衣跟防護衣的庫存也足夠，都是產能大於需求的情況。

此外，工業局官員也說，國內既有生產口罩的機械設備，且原料充足，產能也一直持續在生產從沒有停過，再加上去年疫情已發生，民眾多已有所整備，目前也沒有聽說口罩不足的情形。

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