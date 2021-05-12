離岸風電三階 上緯籲儘速公布備查機制與台電併網容量

針對經濟部最新公布的離岸風力發電「第三階段區塊開發選商規劃草案」中，關於擴大併網容量、後續中長程競標機制等安排，上緯新能源（SRE）今（12）日表示肯定，唯指出，美中不足之處為場址規劃備查辦法、以及台電可併網容量至今猶未公告，恐影響環境評估審查與系統衝擊審查等兩項作業的啟動，壓縮開發商取得選商准考證時程，因此盼能於5月底如期公布，讓業者能夠按部就班開展備標相關前置作業程序。

經濟部能源局昨日公布離岸風電第三階段區塊開發選商規劃草案。其中最大亮點為釋出容量增加，從過去公布的2026年到2035年每年1GW（10億瓦），增加為每年1.5GW。

上緯新能源（SRE）表示，政府揭露攸關第三階段風場分配的遴選辦法，並將第一期總併網容量從原本的5GW大幅提升到9GW，讓有意願角逐者得以在明確合理的遊戲規則、公平開放的競爭環境下，有節奏地進行各項準備工作。

上緯新能源（SRE）指出，接下來將全力衝刺2022年中的選商作業，並藉由「Formosa 4」系列案場的開發，積極配合國家政策落實國產化，培養本地人才與技術。另一方面，針對離岸風力發電供應鏈國產化，上緯新能源（SRE）亦重申全力支持。

上緯新能源（SRE）執行長林雍堯表示，歷經規劃、建置並承擔運維的海洋風場（Formosa 1）、以及建置中的海能風場（Formosa 2），都已建構出適合本地環境與產業生態的開發模式。隨著第三階段區塊開發選商規劃草案出爐，清楚立法讓業者猶如吃下定心丸，上緯新能源準備好了，不但不會在競賽中缺席，全新案場「海豐、海碩、海盛（Formosa 4）」系列也將納入具前瞻性的浮動式技術。

林雍堯並指出，Formosa 4該案場於日前完成環評調查與地質探勘，已展開風場設計與採購程序，亦與國內廠商與工程公司合作新技術的開發、技術移轉與國產化方案，正全力朝選商邁進。

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