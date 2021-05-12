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疫情升溫 經濟部：口罩庫存超過8億片

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部於臉書表示，防疫物資方面，台灣口罩庫存超過8億片。記者胡經周／攝影
經濟部於臉書表示，防疫物資方面，台灣口罩庫存超過8億片。記者胡經周／攝影

台灣近期出現感染源不明本土案例，疫情指揮中心昨升級為疫情警戒第二級警戒，甚至已經達到疫情警戒第三級條件，隨時可以再度升級。經濟部於臉書表示，防疫物資方面，台灣口罩庫存超過8億片，每日產能1,830萬片、最大產能可達每日4,000萬片，絕對足以供給國內防疫使用。

另外，防疫酒精則可日產4萬瓶以上，隔離衣跟防護衣的庫存也非常足夠，都是產能大於需求的情況，請大家認真防疫也安心使用。

疫情指揮中心昨日已宣布台灣進入疫情警戒第二級警戒，措施包括避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域；原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動；營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板；餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩；雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食等

若進入疫情警戒第三級警戒，依指揮中心規定，將停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其於營業及公共場域關閉；發生群聚之社區，如需執行快速圍堵，民眾須配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課等措施。

疫情 口罩

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