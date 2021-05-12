拜登上任百日觀察 中研院：美對台政策維持戰略模糊

針對美總統拜登上任百日的觀察，中研院歐美所研究員林正義今（12）日表示，美國對台政策的雛形已經逐漸浮現，拒絕戰略的立場明確，更加確認要維持「戰略模糊」的政策。

林正義表示，除了中國，許多國家對拜登的政策幾乎都是正面的。拜登則把中國當成特別挑戰。目前美中的關係維持三個C，除了合作（cooperation），最重要的是競爭（competition），最後則是要避免對抗（confrontation）。

林正義還說，從台灣角度來看，戰略明確對台灣利益比較高，但是台灣的態度不重要，因為台灣沒有積極向美國清楚表示美方應該要採取戰略明確的立場。如此一來，台灣應該可以說服美國維持戰略模糊的政策，但是也要有強化軍事行動的能力，或許可以把潛在傷害降到最低。

中研院歐美所兼任研究員裘兆琳則表示，拜登政府在預防戰爭的戰略非常清晰。過去100多天任期中，中國在他上任兩天後就繼續軍事武力展示。很多人說拜登追隨川普作法，但卻沒有人問為什麼中國繼續戰狼外交，這是因跟果的關係。若中國在拜登就任初期有不同表現，那美國的相對因應措施就會有所不同。

裘兆琳指出，拜登看到中國繼續在台海、南海等地有一連串武力展示，才因此跟進。因為拜登要清晰地告訴對方：「你若發動戰爭，我們準備好了」，而因應的最好準備方式是「你做什麼我們就做什麼」，因此美國也給台灣充足的武器。但這並不是兩岸武器競賽，而是讓台灣有足以嚇阻中國對台動武的條件。台灣要向全球展現自己的戰略清晰，應積極表態台灣自我防備的決心。

前國防部長蔡明憲則表示，「戰略可以模糊、但戰術必須清晰」，美國即便採取戰略模糊，但有必要時仍需展現實力，不要讓中國有誤判的空間。他說，台海過去40年解放軍的戰機極少越過台海中線，如今卻變成常態，戰略模糊或許能讓中國維持一時的韜光養晦，但最後恐將養虎為患。

蔡明憲並進一步指出，台灣要增加國防預算、強化自我防衛能力。對中國展示尋求和平的時候，也要做好隨時反擊的準備。美國近年來積極對台軍售（硬體），但也要加強軟體的合作。此外，台美國安會以及軍機軍艦應可以直接通訊、分享情報，作為台海危機的處理機制，台美日的軍艦也應進一步合作。

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