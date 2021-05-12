快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

拜登上任百日觀察 中研院：美對台政策維持戰略模糊

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

針對美總統拜登上任百日的觀察，中研院歐美所研究員林正義今（12）日表示，美國對台政策的雛形已經逐漸浮現，拒絕戰略的立場明確，更加確認要維持「戰略模糊」的政策。

林正義表示，除了中國，許多國家對拜登的政策幾乎都是正面的。拜登則把中國當成特別挑戰。目前美中的關係維持三個C，除了合作（cooperation），最重要的是競爭（competition），最後則是要避免對抗（confrontation）。

林正義還說，從台灣角度來看，戰略明確對台灣利益比較高，但是台灣的態度不重要，因為台灣沒有積極向美國清楚表示美方應該要採取戰略明確的立場。如此一來，台灣應該可以說服美國維持戰略模糊的政策，但是也要有強化軍事行動的能力，或許可以把潛在傷害降到最低。

中研院歐美所兼任研究員裘兆琳則表示，拜登政府在預防戰爭的戰略非常清晰。過去100多天任期中，中國在他上任兩天後就繼續軍事武力展示。很多人說拜登追隨川普作法，但卻沒有人問為什麼中國繼續戰狼外交，這是因跟果的關係。若中國在拜登就任初期有不同表現，那美國的相對因應措施就會有所不同。

裘兆琳指出，拜登看到中國繼續在台海、南海等地有一連串武力展示，才因此跟進。因為拜登要清晰地告訴對方：「你若發動戰爭，我們準備好了」，而因應的最好準備方式是「你做什麼我們就做什麼」，因此美國也給台灣充足的武器。但這並不是兩岸武器競賽，而是讓台灣有足以嚇阻中國對台動武的條件。台灣要向全球展現自己的戰略清晰，應積極表態台灣自我防備的決心。

前國防部長蔡明憲則表示，「戰略可以模糊、但戰術必須清晰」，美國即便採取戰略模糊，但有必要時仍需展現實力，不要讓中國有誤判的空間。他說，台海過去40年解放軍的戰機極少越過台海中線，如今卻變成常態，戰略模糊或許能讓中國維持一時的韜光養晦，但最後恐將養虎為患。

蔡明憲並進一步指出，台灣要增加國防預算、強化自我防衛能力。對中國展示尋求和平的時候，也要做好隨時反擊的準備。美國近年來積極對台軍售（硬體），但也要加強軟體的合作。此外，台美國安會以及軍機軍艦應可以直接通訊、分享情報，作為台海危機的處理機制，台美日的軍艦也應進一步合作。

拜登

延伸閱讀

面臨中國口罩競爭 美廠商盼政府補助

紐時投書：拜登對台政策「魯莾而危險」！外媒注意到什麼跡象？

華爾街日報：中國阻台灣參與WHA 考驗拜登政府

川規拜隨！拜登延長川普時代封殺華為禁令

相關新聞

碳關稅將上路 台灣15大排碳大戶 如何把危機變商機？

氣候危機迫切，歐美、中國、日韓紛紛宣誓零碳期程，史上第一次，「零碳」不再是口號，而是真實目標。不只政府動起來，企業界也超前部署，將減碳的壓力，變成創新市場的商機。

氫能股大熱！鋼鐵、半導體都需要它 「綠氫」是什麼？

近2年，美歐中澳日等國紛紛公布綠氫發展戰略，比爾蓋茲也砸重金投資，氫能概念股大熱。綠氫究竟是什麼？為何是全球2050年達成淨零碳的最後一哩路？

曾來台灣泡過幾乎所有溫泉 比爾蓋茲零碳推手為何看上花蓮？

由比爾蓋茲創立的「突破能源風險投資基金」（BEV）投資的瑞典地熱開發公司倍速羅得，在亞洲的開發據點，首選日本和台灣花蓮。執行長海林首度接受台灣媒體專訪

疫情升溫 經濟部：口罩庫存超過8億片

台灣近期出現感染源不明本土案例，疫情指揮中心昨升級為疫情警戒第二級警戒，甚至已經達到疫情警戒第三級條件，隨時可以再度升級...

拜登上任百日觀察 中研院：美對台政策維持戰略模糊

針對美總統拜登上任百日的觀察，中研院歐美所研究員林正義今（12）日表示，美國對台政策的雛形已經逐漸浮現，拒絕戰略的立場明...

他策畫出一場價值648億美元的騙局 馬多夫是何方神聖？

中央銀行今（12）日在粉絲專頁上貼文指出，今（2021）年4月14日，美國金融史上最大宗龐氏騙局（Ponzi schem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。