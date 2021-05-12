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他策畫出一場價值648億美元的騙局 馬多夫是何方神聖？

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行指出，龐氏騙局又稱為金字塔型騙局（pyramid scheme），也就是我們所熟知的老鼠會。圖／取自中央銀行臉書
央行指出，龐氏騙局又稱為金字塔型騙局（pyramid scheme），也就是我們所熟知的老鼠會。圖／取自中央銀行臉書

中央銀行今（12）日在粉絲專頁上貼文指出，今（2021）年4月14日，美國金融史上最大宗龐氏騙局（Ponzi scheme）的主謀、前那斯達克交易所（Nasdaq）董事會主席馬多夫（Bernard Madoff），於美國北卡羅來納州的聯邦監獄醫療中心辭世，享年82歲。央行也詳述了什麼是龐氏騙局，以及細數馬多夫的曲折人生。

央行指出，龐氏騙局又稱為金字塔型騙局（pyramid scheme），也就是我們所熟知的老鼠會；它是一種投資詐欺的形式，以不正常的高額報酬來誘騙投資人加入，而投資人的報酬並非來自真實的商業業務，而是來自於新加入投資人所投入的資金。為引誘新投資人，龐氏騙局的報酬率一定很高，惟一旦新加入的投資人人數減少或停止，騙局就會崩潰。

龐氏騙局的由來，源自1919~1920年在美國詐騙1,500萬美元的Charles Ponzi。1903年從義大利移民到美國的Ponzi，宣稱可透過投資國際回郵券（International Postal Reply Coupon）來賺取匯差，同時向投資人承諾45天就能獲得50%的報酬。然而，全球根本沒有足夠的國際回郵券可供購買，且Ponzi本人忙著享受奢華的生活，根本沒空從事投資。直到1920年8月東窗事發，Ponzi總共騙取了1,500萬美元。

至於馬多夫犯下的龐氏騙局，詐騙金額高達648億美元（本金200億美元，其餘為紙上財富），創下美國金融史上最大規模詐騙案。馬多夫原本是從事店頭市場（over-the-counter market）的小額股票交易，並於1970年代初期協助成立了第一個電子股票交易所—Nasdaq。他於1990、1991、1993年，擔任Nasdaq董事會主席一職。一直以來，馬多夫給人的印象就是個事業成功、家庭美滿的人生勝利組；殊不知，他的財富管理業務是一門詐騙生意。

馬多夫向投資人承諾約二位數的年報酬率，並設以專業策略為由，拒絕透露任何細節。然而，醜陋的事實是，馬多夫從未替客戶買賣過證券，所有交易紀錄都是假的。1992~2008年，美國證券交易委員會（SEC）多次接獲有關馬多夫行騙的投訴，但SEC檢查人員卻選擇相信馬多夫的解釋，認為他的投資操作為合法。直到2008年全球金融危機爆發，馬多夫因無法應付龐大的資金贖回要求，終於在2008年12月10日，向他的妻子Ruth、2個兒子（Mark Madoff、Andrew Madoff）坦承這一切根本是個天大的謊言。隔天，馬多夫的2個兒子搶先在馬多夫自首前，向美國聯邦調查局舉報，馬多夫遂於美國紐約上東區的自家豪華公寓中被逮捕。

馬多夫一手策劃的龐氏騙局，受害者橫跨136國，多達37,000人（另一說法為125國、逾40,000人）。受害者除了個人（許多是中老年的退休人員）外，還有銀行、對沖基金、大學及慈善機構等，其中包括：在電影《蜘蛛人》中飾演反派角色的知名演員凱文貝肯（Kevin Bacon）、美國棒球名人堂投手Sandy Koufax、導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）成立的慈善機構—神童基金會（Wunderkinder Foundation）、匯豐控股（HSBC）、蘇格蘭皇家銀行（RBS）、野村控股（Nomura）等。甚至連諾貝爾和平獎得主Elie Wiesel的慈善基金會，都被騙了1,520萬美元。

2009年6月，馬多夫遭美國地方法院判處有期徒刑150年。他後來辯稱，他之所以一直持續詐騙，是因為他不能接受人生中有任何一次失敗；另外，他對於金融監管當局未更充分查核他的交易報表，感到十分驚訝。他甚至責怪投資人，明明有足夠的警訊可以讓他們發現這場騙局，但每個人都很貪婪。

2010年12月11日，馬多夫認罪2週年之際，馬多夫的長子Mark疑因受不了良心譴責與外界的霸凌，在自家用狗鍊上吊身亡，得年46歲。馬多夫次子Andrew，則因淋巴癌復發，於2014年9月3日病逝，得年48歲；Andrew生前曾表示，他永遠不會原諒馬多夫的罪行，並將癌症復發的原因歸咎於父親被捕與定罪所造成的種種壓力。至於馬多夫的妻子Ruth，在Mark自殺後，便斷絕了與馬多夫的一切往來。馬多夫原本幸褔美滿的家庭，也因此分崩離析。

不過，馬多夫在獄中可是被很多囚犯視為英雄。據傳，馬多夫入獄後不久，便以月薪8美元雇用了一位獄友為他洗衣服；此外，他還在監獄販賣部找到了一份工作，讓他有機會囤積那些令人垂涎的即溶熱可可粉Swiss Miss，並更進一步壟斷獄中的熱可可粉市場。如果受刑人想要Swiss Miss，就一定得透過馬多夫。

儘管馬多夫在獄中也過得相當舒適，但他晚年飽受腎臟病、心臟病等慢性疾病折磨。去(2020)年2月，他以身為末期腎衰竭患者、遭醫生宣告餘命不到18個月為由，申請人道釋放，以便讓他能在家中渡過人生的最後階段，但他的請求遭法官駁回。最終，馬多夫僅服刑短短十餘年便病死獄中。

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