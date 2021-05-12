公務員若加薪 財長蘇建榮：調升3%需200億元
公務人員加薪有望？財政部長蘇建榮今（12）日表示，在財政許可下，會「認真考慮」公務人員調薪，立委追問若調薪每年需要多少經費？蘇建榮表示，若以調薪3%來估算，每年約200億元左右，主計長朱澤民表示，每調薪1個百分點約會增加70億元經費。
國民黨立委曾銘宗今日在立法院財政委員會質詢蘇建榮，今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，是逾十年以來單季新高，此外稅收也大幅超收，現在是否是公務員加薪時機？
蘇建榮表示，第一個要看稅收情況，第二會把委員意見帶回行政院研議，若財政許可會認真考慮。
曾銘宗追問，若公務人員加薪每年需要多少經費？蘇建榮表示，要看調幅，若以往年調幅約3%來估算，約需要180億元至200億元經費。朱澤民也補充，每調薪1個百分點約會增加70億元經費。
蘇建榮表示，從過去研究來看，公務員加薪某種程度上會帶動民間薪資成長，因此除了考量財政許可，也要考慮民間薪資水準，若能帶動民間提高薪資，是好事一樁。
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