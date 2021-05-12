快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

公務員若加薪 財長蘇建榮：調升3%需200億元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

公務人員加薪有望？財政部長蘇建榮今（12）日表示，在財政許可下，會「認真考慮」公務人員調薪，立委追問若調薪每年需要多少經費？蘇建榮表示，若以調薪3%來估算，每年約200億元左右，主計長朱澤民表示，每調薪1個百分點約會增加70億元經費。

國民黨立委曾銘宗今日在立法院財政委員會質詢蘇建榮，今年第1季經濟成長率概估值為8.16%，是逾十年以來單季新高，此外稅收也大幅超收，現在是否是公務員加薪時機？

蘇建榮表示，第一個要看稅收情況，第二會把委員意見帶回行政院研議，若財政許可會認真考慮。

曾銘宗追問，若公務人員加薪每年需要多少經費？蘇建榮表示，要看調幅，若以往年調幅約3%來估算，約需要180億元至200億元經費。朱澤民也補充，每調薪1個百分點約會增加70億元經費。

蘇建榮表示，從過去研究來看，公務員加薪某種程度上會帶動民間薪資成長，因此除了考量財政許可，也要考慮民間薪資水準，若能帶動民間提高薪資，是好事一樁。

加薪 薪資 朱澤民

延伸閱讀

台股盤中跌破萬七 財長蘇建榮：盤整格局

當沖降稅可望延長 延續台股熱度

雲端發票獨享 蘇建榮：500元獎大增40萬組至百萬組

第一金證券前董座葉光章外傳被請辭 財政部還原真相

相關新聞

碳關稅將上路 台灣15大排碳大戶 如何把危機變商機？

氣候危機迫切，歐美、中國、日韓紛紛宣誓零碳期程，史上第一次，「零碳」不再是口號，而是真實目標。不只政府動起來，企業界也超前部署，將減碳的壓力，變成創新市場的商機。

氫能股大熱！鋼鐵、半導體都需要它 「綠氫」是什麼？

近2年，美歐中澳日等國紛紛公布綠氫發展戰略，比爾蓋茲也砸重金投資，氫能概念股大熱。綠氫究竟是什麼？為何是全球2050年達成淨零碳的最後一哩路？

曾來台灣泡過幾乎所有溫泉 比爾蓋茲零碳推手為何看上花蓮？

由比爾蓋茲創立的「突破能源風險投資基金」（BEV）投資的瑞典地熱開發公司倍速羅得，在亞洲的開發據點，首選日本和台灣花蓮。執行長海林首度接受台灣媒體專訪

疫情升溫 經濟部：口罩庫存超過8億片

台灣近期出現感染源不明本土案例，疫情指揮中心昨升級為疫情警戒第二級警戒，甚至已經達到疫情警戒第三級條件，隨時可以再度升級...

拜登上任百日觀察 中研院：美對台政策維持戰略模糊

針對美總統拜登上任百日的觀察，中研院歐美所研究員林正義今（12）日表示，美國對台政策的雛形已經逐漸浮現，拒絕戰略的立場明...

他策畫出一場價值648億美元的騙局 馬多夫是何方神聖？

中央銀行今（12）日在粉絲專頁上貼文指出，今（2021）年4月14日，美國金融史上最大宗龐氏騙局（Ponzi schem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。