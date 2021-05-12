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疫情持續不休 工具機公會理事長憂大國產業當地化

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，各大國還可能因疫情持續並常態化，逐漸有進行產業當地化的考慮。本報資料照
台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，各大國還可能因疫情持續並常態化，逐漸有進行產業當地化的考慮。本報資料照

國內外疫情都未見緩解，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，雖然訂單可以看到第三季，但匯損加運輸費用增高，以及萬物皆漲又缺工，工具機業者不但賺不到錢，各大國還可能因疫情持續並常態化，逐漸有進行產業當地化的考慮，對國內工具機產業都是一大威脅。

許文憲說，海運目前缺櫃嚴重，原本8000美元的運費調漲至2.5萬至3萬美元，1200美元的調成6000美元，加上匯損，使得工具機產業雖有訂單，但獲利都被吃掉，再加上萬物齊漲，原物料成本增加，大學畢業生被3C、半導體產業吸走，都讓工具機業經營更加困難。

他擔心，原本還可依靠空運，但在接連爆出航空業疫情，以及中央流行疫情指揮中心把機組人員居家檢疫天數延長下，空運也會進一步遭受衝擊。

許文憲說，台灣原本因中美貿易戰和疫情控制比較好而獲得一些訂單，但在疫情持續嚴重，以及運費等外在變數增加下，像是中國大陸、歐洲、美國等人口比較多的地區，都逐漸會思考進行產業當地化，以省去疫情帶來的麻煩。

他也抱怨，很難相信台灣竟然會缺水，政府應該為用水做出50年的長期規劃，因為長期靠抽地下水不是辦法，若一旦連護國神山都走了，相關的產業鏈也會走，那台灣還能依恃什麼。

對於要如何解決諸多的問題？他認為最終能得視疫情何時得以解決，也就是能研究出可以克服疫情的疫苗，才能回到以往的產業常態。

疫情 工具機

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