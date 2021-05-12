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北極星轉投資Nanotein科技 獲最佳新創生技公司

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

北極星-KY（6550）轉投資的美國Nanotein Technologies，獲選為在生命科學領域年度TOP 10的生技新創企業。北極星目前佔Nanotein 41%股份，由於協助開發產品的量產技術，所以對Nanotein的產品享有15%權利金。

奈米蛋白產品是源自美國柏克萊大學的國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory ），發明人Curtis D. Hodge博士帶領團隊從國家實驗室技轉成立Nanotein Technologies, Inc. ，由北極星為其發展量產技術，並負責將來大量生產奈米蛋白產品供應全球之需。

北極星表示，Nanotein Technologies Inc. 所研發的奈米蛋白產品，是一種細胞培養基(Medium)專門用於細胞培養，這個新產品對於細胞的活化和擴增有特別突出的效果，更可以選擇針對特異的細胞進行培養，可廣泛地用於細胞培養，尤其在細胞治療領域非常具有優勢，短期內將先以CAR-T的細胞治療為目標。

北極星表示，目前此部分的市場規模每年約數十億美元，未來幾年的年複合成長率高達 44%，接下來將繼續拓展到各種不同的免疫細胞或幹細胞的培養, 未來極具市場潛力。

這個合作案是北極星一年多前啟動CDMO商業模式的試金石，現在也代表公司長久以來所累積優越的生物製藥量產技術得到肯定。由於潛在市場及需求量較大，今後可能為北極星CDMO生意的主要產品線，甚至將來有機會成為公司重要的收入來源。

北極星 奈米

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