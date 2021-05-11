離岸風電區塊開發草案出爐 國產化改「必修配選修」

經濟部能源局今（11）日公布離岸風電區塊開發選商機制規劃草案，釋出容量從10GW增加為15GW，初步估計帶來1.3兆元產值。而業界最關心的國產化部分，將採「必修加選修」機制，有26項國產化項目必須達成60%；同時設有加分項目，以計分制，10分為基本門檻。必修與選修都至少及格，才能通過資格審查這一關。

能源局今日舉行離岸風電區塊開發選商機制規劃草案說明會，公布初步規則。按照草案內容，將於2026年至2035年釋出15GW裝置容量，每年1.5GW，分成兩階段選商。第一階段為2026至2031年，每兩年一次，平均分配9GＷ裝置容量，第一期將於明年第二季選商。第二階段為2032至2035年，共分配6GW。

選商方式採取「先資格審查、後價格評比」。廠商必須要取得環評專案小組初審會議建議通過，或有條件通過，以及取得經濟部場址規劃備查，才能獲得「准考證」。

在「資格審查」部分，有兩項必要審查。其一，技術能力占比6成、財務能力占比4成，兩項合計總分要達70分。同時，國產化審查方面，有「必修」26個項目，必須達到國產化60%，例如一個風場架了30支風機，其中18支要是「台灣製造」，其他12支則沒有強硬要求，而是列入「選修」加分題。加分題除了上述26項外，還額外規劃了31個項目，每項可加1至4分不等。「必修」及格之外，「選修」也必須拿到10分，整個「資格審查」才能過關。

接下來「價格評比」方面，以價格高低決定分配序位，若有多家廠商同價格，就以國產化分數高者優先。競價價格限制以選商前一年度迴避成本為上限，每度0元為下限。

該草案也規定，單一風場與同一開發商，在第一階段選商中，每期分配上限為0.5GW，可彈性增加100MW，也就是說，單一風場與同一開發商在第一階段最多可拿到1.8GＷ裝置容量。

能源局指出，場址部分，「紅燈區」將在5月底公布，區塊開發選商機制預計6月底定版。至於日前爆發的離岸風電外商釋股爭議，能源局表示，區塊開發選商不會因此限制開發商的持股比例，但是拿到開發權後，股權轉換將會有配套措施，官員透露，相關配套會在年底前完備。

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