全球創投熱 KPMG：Q1創投出場金額迎新高

安侯建業聯合會計師今（11）日發佈《創投脈動：全球創業投資分析》報告，調查顯示，今年第1季全球創投市場迎來亮麗開端，創投出場交易金額合計達2,840億美元，迎來連續二季創歷史新高表現。

安侯建業指出，而在2020年全年當中，出場總金額僅為4,720億美元，今年光是第1季出場交易金額，合計已達2,840億美元，不僅連續二季創歷史新高，單季更超出去年全年的一半以上，其中包括南韓電商Coupang在紐約證券交易所進行的IPO案件，單案金額就達達45億美元。

安侯建業指出，今年第1季也有大量 SPAC（特殊目的收購公司）案件，許多公司紛紛在第1季通過SPAC合併、反向收購達成上市的計劃，包括美國的共享辦公室獨角獸WeWork、房地產科技公司Offerpad、農業科技公司AeroFarms，以色列的熱門電子交易平台eToro、東南亞最大的網路叫車和餐飲配送企業Grab。

安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，本季出現了大量的SPAC，與傳統IPO相比，希望更快上市的公司對SPAC合併的興趣高漲。

郭冠纓表示，今年第1季延續去年的投資趨勢，除了物流、食品配送、教育科技和B2B解決方案外，金融科技在第1季，仍是全球大多數地區的融資大贏家；不過，諸如旅遊相關的公司，過去雖受疫情影響，但預期未來可能強勢復甦，投資人對此類行業的興趣也大增。

展望第2季，郭冠纓指出，全球風險投資可望保持強勁增長，尤其是在金融科技和B2B服務等領域，其餘像人工智慧、機器人技術以及區塊鏈相關的解決方案（譬如NFT），亦可望成為投資人的優先選項。

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