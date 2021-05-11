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加密貨幣百百種 比特幣討論最熱、奇亞幣異軍突起

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
「Binance」、「Coinbase」兩大平台比拼，介面好用度為關鍵。圖／Social Lab社群實驗室提供
「Binance」、「Coinbase」兩大平台比拼，介面好用度為關鍵。圖／Social Lab社群實驗室提供

加密貨幣的熱潮持續延燒，不少投資客看好加密貨幣的前景，紛紛投入此市場，如特斯拉CEO馬斯克就投入大量資金在加密貨幣上，日前還公佈今年的母親節禮物就是送加密貨幣狗狗幣，投資加密貨幣儼然已成一股新潮流。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「加密貨幣」的討論話題聲量。

調查發現，身為第一個問世的加密貨幣「比特幣」，以十萬多則的網路聲量大勝其他幣種，穩坐話題冠軍，由於其發展已久以致市場較成熟完整的特性，是許多初入加密貨幣市場新手的首選，有許多民眾會在討論區請益比特幣的相關購買資訊。

然而，不少網友也認為「比特幣積弱不振」，且「需耗能挖礦（軟硬體成本）產出，不符環保」，可見，加密貨幣的耗能問題也受到關注。

於此同時，被譽為是僅次於比特幣的全球第二大加密貨幣——以太幣，其聲量僅次於比特幣，位居第二。以太幣因相較於比特幣的能源消耗，其能源需求較低，且近來該幣幣值也創新高，而有不少網友會同時提及、討論兩幣種的差異。

另外，有著「綠色比特幣」之稱的「奇亞幣」才在今年五月初甫上市交易，便因其相較節能的特性，並主打解決比特幣挖礦所帶來的環保問題，也同樣備受關注。

隨著加密貨幣的聲勢大漲，相關的交易平台也應運而生。調查指出，「Binance 幣安」因爲支援多種加密貨幣，能讓投資者在平台上購買多樣且知名的加密貨幣，因而深受網友青睞。也有民眾提到因為幣安有台灣的社群跟客服，因此有任何交易上的問題時，都能找到專業人士詢問，相對比較安心。

美國加密貨幣平台「Coinbase」最近剛掛牌上市，因此在網路上引起一陣討論聲量，有民眾表示其「介面較簡單，使用較上手」，但因為並無支援中文介面，所以有許多網友會在網路上請教如何註冊會員，以及該如何交易等討論話題，也有網友提到「交易手續費高的嚇人」，因此評價兩極。

元老級「比特幣」橫掃聲量市場，加密貨幣也搭上環保話題。圖／Social Lab社群實驗室提供
元老級「比特幣」橫掃聲量市場，加密貨幣也搭上環保話題。圖／Social Lab社群實驗室提供

加密貨幣 比特幣

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