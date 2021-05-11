下半年航空觀光紓困 交通部將持續向政院爭取

國際疫情已延燒一年多，台灣近期也有擴大趨勢，疫情第一排的航空、觀光等相關行業還在紓困中，交通部長王國材今（11）日表示，目前紓困是到6月底，下半年的紓困行政院會做通盤考量，交通部會盡量爭取。

王國材今日下午率同三位次長與媒體茶敘，被問及疫情愈趨嚴峻，航空、觀光業者的紓困狀況時，政務次長陳彥伯說，包括航空業、機場內的業者、防疫車隊、旅行社員工薪資補帖等，第2季已向行政院提出，目前正在審核中，我們希望補貼的期程可延至年底，補貼項目延續第1、2季方案，6月下旬會向政院提出。

不過他指出，交通部希望未來的補貼不要和過去一樣，因為台灣在推動國旅後，發現很多私密景點頗值得開發，所以除了觀光圈外，業者可以多規畫主題性的特色遊程，旅行社也可以結合旅宿業者，一起推動，交通部會給予業者協助，這會比過去固定式的補貼要好。

王國材進一步表示，觀光業過去有員工的薪資補貼，但我們希望業者可以更積極一點，因為疫苗已經開始施打，未來國境還是會開放的，業者應該在這段期間練好身體，例如規劃設計具有特色、魅力的遊程，提升自己的服務品質，來拉高國旅重遊率，也就是在困難中轉型，準備迎接下一個階段（指國境開放後的入境旅客市場），交通部會對這些業者給予補助。

換句話說，下半年交通部不會再推出像過去民眾參加國旅，政府會給予住宿、交通費用的補助，而是針對積極轉型、提升服務品質和規劃具特色遊程的旅遊業者，才會給予補助。

另外，因疫情擴大，帛琉旅遊泡泡或是其他旅遊泡泡會否繼續推動，引人關切，對此王國材回應說，除了國旅，觀光業者當然希望也可以做出境旅遊的生意，所以不管是旅遊泡泡還是兩岸，都有疫情因素在，像帛琉是九成我們過去，越南、新加坡也和我們在談（旅遊泡泡），但這需要雙方的疫情都獲得控制並很穩定，但最終還是要看疫情指揮中心的決定。

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