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星展台灣再生能源總融資今報佳績：三年達250億

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展銀行在台灣積極推動再生能源及綠色融資，過去三年來，已完成高達10件離岸風電、大型太陽能電廠及綠色融資案，總融資金額達新台幣250億元。

過去幾年，星展集團在多個面向為永續發展盡一份心力：

1. 管理環境碳足跡

星展集團承諾到2022年邁向淨零碳排放，於內部持續減少碳足跡，同時推動永續採購。截至2020年底，星展集團99.9％的新供應商，都已經簽署永續採購準則（SSP），這些供應商的營運或供應鏈，均未對環境或社會造成負面影響。

2017年11月，星展集團加入RE100，也是亞洲第一家銀行與新加坡公司加入全球可再生能源計劃。承諾到2030年，星展集團在新加坡的業務將使用100％的可再生能源；至2020年，星展集團在多個主要市場之可再生能源佔總營運能源消耗比例，已從2019年的14％成長至21％。

2. 促進永續金融發展

2021年星展集團宣布調高針對永續金融相關業務所設定的目標，預計至2024年要達到新加坡幣500億元（超過新臺幣一兆元），推動發展可再生能源和綠色金融，協助企業將永續納入企業整體業務發展策略。這加深了星展集團「負責任的銀行業務」的永續發展主軸。

自2018年至今，星展集團總計已完成逾100件永續金融相關業務，總額約達新加坡幣170億元（約新臺幣3,700億元），在2020年彭博全球和亞太地區「綠色貸款」主辦行排名中位居第一，顯示星展集團在永續領域扮演領導角色。

3. 資訊透明揭露

星展集團在2019年成為新加坡和東南亞第一家採用赤道原則（EPs）的銀行。赤道原則是金融機構採用的全球公認之風險管理架構，用於判斷、評估和管理發展項目中的環境與社會風險。 赤道原則根據世界銀行發布的國際金融公司（IFC）績效標準，制定了大型開發項目的環境與社會標準。星展集團採用赤道原則，代表當參與大規模開發時，需要對外揭露相關訊息。目前，星展集團在評估大型融資交易項目時，已經按照國際金融公司的績效標準，進行實地查核。

同時，星展集團也遵守氣候相關財務揭露建議（TCFD）工作小組的建議，主動揭露有關氣候相關風險與機會。此工作小組的建議有助於公司或產業與氣候相關財務揭露數據更加完整、有意義、可信與一致，也為利害關係人提供了更透明的氣候相關財務訊息，藉以推動資本的有效配置，支持低碳經濟發展。

再生能源 新加坡 太陽能電廠

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