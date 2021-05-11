產業用水拉警報？竹科超前部署要求廠商提高節水至15%

產業用水拉警報？梅雨鋒面解渴有限，石門水庫蓄水率持續下降掉到16.5%，寶二水庫蓄水率更只剩下個位數，經濟部水利署今（11）日證實，竹科管理局已自即日起自主要求廠商超前部署提高節水率，從原先的13%提升至15%。

中央旱災應變中心上周舉行會議，經濟部長王美花表示氣象局及專家評估5、6月降雨仍不理想，但6月將新增全台抗旱水源達52萬噸，因此仍決定維持目前水情燈號不下修。

但，竹科管理局卻已宣布要求廠商超前部署，提高節水率。對此，水利署表示，這如同桃園市政府昨日決定採取「類橙燈」做法，將節水率提高到10%，且經發局還會發文游泳池、三溫暖和洗車業者，提醒自主減量，一旦進入橙燈就會減量供水，且所有的備援計畫如地下水、埤塘水、河川水、放流水、工地水等五種水源，都要全面啟用。

而由桃園支援供水，攸關台灣高科技生產的竹科，也在竹科管理局規劃下，自主要求廠商升級節水措施至15%，高於目前中央規定的橙燈工業節水13%，竹科作法等同已限水的中科，也相當於實質進入紅燈。而提升二個百分點節水率，估每日可減少0.3萬噸用水，預計可延長整體供水期程。

不過，新竹科學工業園區管理局長王永壯3月曾表示，若節水率提高到15%，園區應還可以因應，但究竟竹科半導體、晶圓廠等廠商能夠容忍、能夠乘載的最高節水率又是多少？王永壯當時的回答是「若20%就真的要努力了」。

目前北區水資源整體調度由翡翠水庫每日供應板新地區用水約83萬噸，減少由石門水庫供給板新水廠，因此能把水源透過輸水幹管運往新竹，每日供應20萬噸，另透過新竹海水淡化廠，每日供應至少1萬噸，減緩新竹地區水庫的出水量。

此外，針對翡翠水庫蓄水率也已跌破七成，目前僅剩66.8%，水利署則表示，目前狀況良好，暫時不用擔心，水量還有約2億2,000萬立方公尺。

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