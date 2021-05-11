快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

產業用水拉警報？竹科超前部署要求廠商提高節水至15%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

產業用水拉警報？梅雨鋒面解渴有限，石門水庫蓄水率持續下降掉到16.5%，寶二水庫蓄水率更只剩下個位數，經濟部水利署今（11）日證實，竹科管理局已自即日起自主要求廠商超前部署提高節水率，從原先的13%提升至15%。

中央旱災應變中心上周舉行會議，經濟部長王美花表示氣象局及專家評估5、6月降雨仍不理想，但6月將新增全台抗旱水源達52萬噸，因此仍決定維持目前水情燈號不下修。

但，竹科管理局卻已宣布要求廠商超前部署，提高節水率。對此，水利署表示，這如同桃園市政府昨日決定採取「類橙燈」做法，將節水率提高到10%，且經發局還會發文游泳池、三溫暖和洗車業者，提醒自主減量，一旦進入橙燈就會減量供水，且所有的備援計畫如地下水、埤塘水、河川水、放流水、工地水等五種水源，都要全面啟用。

而由桃園支援供水，攸關台灣高科技生產的竹科，也在竹科管理局規劃下，自主要求廠商升級節水措施至15%，高於目前中央規定的橙燈工業節水13%，竹科作法等同已限水的中科，也相當於實質進入紅燈。而提升二個百分點節水率，估每日可減少0.3萬噸用水，預計可延長整體供水期程。

不過，新竹科學工業園區管理局長王永壯3月曾表示，若節水率提高到15%，園區應還可以因應，但究竟竹科半導體、晶圓廠等廠商能夠容忍、能夠乘載的最高節水率又是多少？王永壯當時的回答是「若20%就真的要努力了」。

目前北區水資源整體調度由翡翠水庫每日供應板新地區用水約83萬噸，減少由石門水庫供給板新水廠，因此能把水源透過輸水幹管運往新竹，每日供應20萬噸，另透過新竹海水淡化廠，每日供應至少1萬噸，減緩新竹地區水庫的出水量。

此外，針對翡翠水庫蓄水率也已跌破七成，目前僅剩66.8%，水利署則表示，目前狀況良好，暫時不用擔心，水量還有約2億2,000萬立方公尺。

石門水庫 竹科

延伸閱讀

日月光高雄中水廠致力節水 6年省水2千萬噸

鄭文燦：桃園將採類橙燈政策 節水率提高到10％

桃園用水撐到5月底 鄭文燦決採類橙燈減量供水

竹科界追求女同事超競爭！作家曝「普通頭銜年收破300萬」

相關新聞

下半年航空觀光紓困 交通部將持續向政院爭取

國際疫情已延燒一年多，台灣近期也有擴大趨勢，疫情第一排的航空、觀光等相關行業還在紓困中，交通部長王國材今（11）日表示，...

雲林藏「地下中火」？ 環團怒轟燃煤黑數籲停發許可

中央和地方近期相繼爭取減煤功勞，環團今天在立法院舉辦記者會表示，六輕離島工業區內合計16座燃煤汽電共生機組，2019年雲...

疫情延燒恐再度衝擊觀光產業 交部：紓困將持續至年底

國內疫情連環爆，今一口新增七例本土確診病例，讓不少民眾人心惶惶，由於端午連假將屆，疫情恐怕也將重創國旅。實際上，不少旅行...

投資跟著有錢人走 聚焦永續投資相關標的

瑞銀財富管理2020年進行全球家族辦公室調查結果顯示，42%的家族辦公室認為，氣候變遷已改變對投資標的之選擇，有39%的...

台積電重要夥伴漢唐爆經營權之爭 前董娘狀告金管會控公司派想灌票

台積電重要建廠夥伴、無塵室大廠漢唐，近日爆出經營權之爭，董事長陳朝水、總經理陳柏辰為首的公司派，對上創辦人、前董事長王燕群遺孀李惠文的市場派，儘管雙方持股懸殊，雙陳也稱「大勢已去，不如退休種田」，但擁有股權優勢的李惠文今卻指控雙陳，竟想利用書面投票設計瑕疵，製造灌票爭議，進而打延長賽，她已委請律師向金管會檢舉。

【蓋茲離婚啟示錄／下】怨偶財產分配不想被課贈與稅 這個動作要做好

夫妻相愛容易，相處難，當兩人走到離婚這一步，最怕因為財產的分配或小孩扶養的問題牽扯不清，搞到無法好聚好散。會計師提醒，無論是贍養費、財產分配或因為共同扶養子女衍生報稅時列報扶養親屬免稅額，都可能面臨稅務上的爭議，提醒怨偶們要注意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。