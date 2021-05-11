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NCC硬修法介入頻道與系統授權 被轟助長萬年頻道表

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）通過「有線廣播電視法」修正草案，修正有線廣播電視法55條相關內容。增加頻道業者和系統台業者間有授權糾紛，NCC得介入進行臨時的裁決，並要求頻道業者在調處、裁決期間都不得斷訊。今天NCC舉辦草案公聽會，結果頻道與系統台一面倒認為NCC擴權介入市場機制，「不得斷訊」更助長萬年頻道表。

有業者更指出，NCC現在修法是為了確保華視上架52台後，為了順利收到授權費，才訂定法律，讓華視支付低的上架費以外，將來可以反過來向系統台要求授權金，否則就讓NCC決定價格，可能產生不必要的紛爭。

NCC修正有線廣播電視法第55條至第55條之4修正草案。系統台與頻道間有關頻道播送、授權條件及訂戶數認定之爭議，或系統台間之爭議，得向主管機關申請調處；但調處不成時，得依法提起民事訴訟；或是一方可提起裁決，對裁決結果不服的一方，可以提出行政救濟。

NCC今天找來學者專家「助陣」希望支持NCC的立法方向，但不分學者、頻道、系統台業者一面倒都不挺NCC。文化大學資訊傳播學系副教授柯舜智指出，過去她參加調處發現大家很難達成共識，調處曠日廢時，2019年有45件調處案，達成調處有11件，但去年有45件調處，只有2件成立。她肯定NCC想要調解市場秩序的用心，NCC加入裁決「公親變事主」的態度她很保留。

她更指出，NCC要求調處或是裁決前為了消費者權益頻道不得斷訊，但保障的未必是消費者利益，斷訊未必然是消費者損失，可能保障的是萬年頻道表。她指出，對NCC裁決不服，最後還是要打行政救濟，裁決可能無效，最後還是斷訊，對各方的權益都未必有幫助。

NCC前委員郭文忠也表示，法條規定一方可以提出裁決，另一方必須配合，但當初外界就關注主管機關能不能強制仲裁？應該要維持合意仲裁，他樂見的是「務實」的紛爭解決機制。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）秘書長彭淑芬則抨擊，NCC的新法是行政權介入私法企業，擴權太深，也沒有尊重爭議雙方的權益，更可能助長萬年頻道。她指出，一直以來頻道授權都是商業行為，但NCC卻修法介入，與此精神衝突，另外如果規定不能斷訊，大家就卡在調處上，但消費者是不是非特定頻道不可？可能應該以市場意見調查為主。她說，NCC應該尊重雙方爭議要合意仲裁，現在不服的一方就就可以申請裁決，不想下架的頻道就來申請裁決，光是調處三個月、裁決是3+3個月，案件正式有結果就要一年時間，期間新頻道根本進不來，新政策讓新頻道更難以進入市場。

NCC 電視

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