專家：葉倫放火再滅火 美指乏力人民幣收復失地

交通銀行台北分行今(10)日發表人民幣周評指出，境內市場延續節前寬鬆情緒，長假結束資金流動性依舊穩定寬裕，各期限資金成本回落。

6日為上周境內首個交易日，Shibor整條利率曲線下滑，短天期1個月內更是低於上月底18 bps上下，隔夜報在2.097%。

境內隔夜回購加權利率亦由周初的2.06%跌至1.47%的近二個半月新低。7天期滑落至1.77%，14天期則相對穩健，持於2.00%~2.11%。

至於離岸人民幣(CNH)，受制於境內假期影響，各機構主要已於連假前妥善安排資金落點，故周間需求冷清。上周四CNH短率雖有所反彈，但資金供給壓力面仍大於需求的情況下，拆款價格仍在低位委靡不振。

上周的公開市場方面，中國人民銀行維持每日百億到期對沖逆回購的操作策略，儘管因假期多日而集中到期於整周最後幾日(含周六補班)，累計全周小幅淨回籠人民幣300億元，利率持平2.20%。

本月僅有一筆1,000億元的MLF延至17日到期，市場仍持續關注人行動向。雖目前資金面偏向寬裕，但後續5月企業所得稅匯算清繳及計畫發行地方債7,663億元規模的緊縮因子，加上官方五一出遊測算數據對比僅為疫情前的77%，在短期通膨歸屬仍未明確的情況下，評估人行在操作面上應會持續保持市場穩定無憂的流動性。

上周美元未能持續反彈走勢，反而重貶倒地。主因美國財長葉倫的〝升息說〞言論曇花一現，並迅速澄清原本為預防美國經濟過熱，需要提早調高利率的說法。升息說一出，聯準會官員立刻密集表態滅火。加上公布的4月非農就業人口數爆出冷門，增長僅為26.6萬人，遠低於市場預期的百萬增幅。美元遭到拋售，美指重重承壓連吞兩根長黑，跌落90.191，2月底以來的漲幅盡失，短線面臨90整數關卡保衛戰。

而遲於上周四回來的在岸人民幣，開盤後一路強升，並迅速跟上美元的波動走揚;整周離岸人民幣因境內放假缺乏重要指引暫於區間整理，直至接近周末因美指大貶，市場信心不足持續看衰美元外，也同步受到境內人民幣大漲，士氣大振，短線將維持強勢走法。

整體上，在岸人民幣對美元(USDCNY)周線上揚約425點，收在6.4320元，升值幅度0.66%；離岸人民幣對美元(USDCNH)走高約582點，以6.4132兌1美元作收，漲幅將近0.9%。

後續看好中國經濟領先成長，加上美聯準會持續放寬對於通膨及就業數據的解讀，推估人民幣強勢回測6.40元，近三年高位的漲勢可望加速。

市場關注將轉為觀察人行對於人民幣升值的接受程度，及美國後續出爐的數據表現來判斷6.4元的心理關卡是否能有力突破，亦或走回原箱型區間作整理。

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