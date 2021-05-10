產業技術人才大缺工！立委盼技術藍領比照專業人才留台

台灣產業現大缺工。今（10）日在立法院經濟委員會上，有多位立委關切，台灣不只需要白領專業人才，很多產業更需要技術藍領，要求國發會及教育部研議規畫讓技術藍領也能以專業人才取得繼續留台工作之資格。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化等3委員會今日聯席審查《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，該法著重高階白領特定專業人才來台工作之鬆綁，但包括民進黨籍立委鍾佳濱、黃秀芳等質詢時特別關注在台工作12年、擁有專業技術的外籍移工，建議應規畫管道使其留在台灣，否則一旦離開台灣，就是為他國所用。

鍾佳濱表示，台灣有一批技術移工，現已是台灣產業界領班，具有產業發展所需要的特定專業技術，但依據《就業服務法》第52條規定，在台工作最長就是12年，必須返國，從某個觀點來看，這批人很有可能是「特定專業人才」。

他進一步說，這批擁有專門技術人才，在母國多半是高中畢業，現無法適用專業人才管道留台，就是差一個「學歷」門檻，他建議教育部應該規畫讓這批語言OK、有技術的藍領移工，透過產學合作體系、隨著境外專班進修，取得學士學位，並且能回到原企業工作。他要求國發會應評估究竟有多少在台工作超過10年藍領技術移工，教育部則應開放一管道使其取得學士資格。

教育部次長蔡清華詢答時表示，教育部會來研議、評估。國發會主委龔明鑫表示，目前政院有針對藍領技術移工留台進行跨部會研商，但各界意見不一，還在收集意見之階段。

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