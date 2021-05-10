羨慕！主計總處點名這些產業 經常性薪資增長

主計總處今（10）日指出，3月底全體受僱員工人數為816.3萬人，較上月底增加1.2萬人，包括製造業、營建工程業、住宿及餐飲業等受僱員工數呈增加；若和疫情之前相比，則仍有1.1萬人的差距，顯示就業市場仍未回復到疫情前水準。

主計總處指出，3月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬3259元，較上月增加1.02%，年增2.51%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資則為4萬8897元，較上月減少 38.57%，較上年同月則增 2.49%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，整體而言，新冠肺炎疫情對就業市場衝擊仍在，目前部分服務業與製造業可能仍受疫情影響，惟受影響程度已逐漸縮小當中。

她進一步指出，3月底受僱人數較上月底增加1.2萬人或 0.14%，其中製造業月增4,000人，營建工程業、住宿及餐飲業均增2,000人；若與上年同月底比較，受僱員工數亦增4 .6萬人或0.56%。

製造業受疫情衝擊情況不一。陳惠欣舉例，今年第1季製造業受僱員工人數和去年同期相比，仍少了3,000人；然而製造業中的金屬製品製造業、電子零組件製造業分別增加5,000人與8,000人；此外，營建工程業今年第1季受僱員工人數也年增7,000人。

部分製造業受僱員工人數增加，薪資也增加。陳惠欣指出，製造業今年第1季經常性薪資年增2.61%，其中的電子零組件製造業年增率更達6.06%。營建工程、不動產業今年第1季經常性薪資年增率分別達3.10%、2.64%，反映房市景氣熱絡。

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