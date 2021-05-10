聽新聞
test
0:00 / 0:00

羨慕！主計總處點名這些產業 經常性薪資增長

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
主計總處今天公布3月底全體受僱員工人數為816.3萬人。 圖／聯合報系資料照片
主計總處今天公布3月底全體受僱員工人數為816.3萬人。 圖／聯合報系資料照片

主計總處今（10）日指出，3月底全體受僱員工人數為816.3萬人，較上月底增加1.2萬人，包括製造業、營建工程業、住宿及餐飲業等受僱員工數呈增加；若和疫情之前相比，則仍有1.1萬人的差距，顯示就業市場仍未回復到疫情前水準。

主計總處指出，3月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬3259元，較上月增加1.02%，年增2.51%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資則為4萬8897元，較上月減少 38.57%，較上年同月則增 2.49%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，整體而言，新冠肺炎疫情對就業市場衝擊仍在，目前部分服務業與製造業可能仍受疫情影響，惟受影響程度已逐漸縮小當中。

她進一步指出，3月底受僱人數較上月底增加1.2萬人或 0.14%，其中製造業月增4,000人，營建工程業、住宿及餐飲業均增2,000人；若與上年同月底比較，受僱員工數亦增4 .6萬人或0.56%。

製造業受疫情衝擊情況不一。陳惠欣舉例，今年第1季製造業受僱員工人數和去年同期相比，仍少了3,000人；然而製造業中的金屬製品製造業、電子零組件製造業分別增加5,000人與8,000人；此外，營建工程業今年第1季受僱員工人數也年增7,000人。

部分製造業受僱員工人數增加，薪資也增加。陳惠欣指出，製造業今年第1季經常性薪資年增2.61%，其中的電子零組件製造業年增率更達6.06%。營建工程、不動產業今年第1季經常性薪資年增率分別達3.10%、2.64%，反映房市景氣熱絡。

製造業 薪資

延伸閱讀

房市熱 不動產業首季總薪資年增15.51%

台積電股東人數再衝台股第一 市場等待營收表現

無薪假降至3782人 勞動部：保守看待持續觀察

名家縱論／小心通膨就在你身邊

相關新聞

專家：葉倫放火再滅火 美指乏力人民幣收復失地

交通銀行台北分行今(10)日發表人民幣周評指出，境內市場延續節前寬鬆情緒，長假結束資金流動性依舊穩定寬裕，各期限資金成本...

羨慕！主計總處點名這些產業 經常性薪資增長

主計總處今（10）日指出，3月底全體受僱員工人數為816.3萬人，較上月底增加1.2萬人，包括製造業、營建工程業、住宿及...

立院初審通過攬才專法 全球頂大生來台免經驗敗部復活

立法院今天初審通過「外國專業人才延攬及僱用法」（簡稱攬才專法）修正草案，原本在行政院院會「被消失」的全球前500大頂大學...

離岸風電招商草案公布前夕 二廠商股權持股未過半惹議

經濟部能源局明（11）日將公布離岸風電區塊開發第三階段招商規則及區域場址草案。然而，外界質疑有兩家外商在第二階段開發時，...

修攬才專法吸引外籍人才 藍委：改善低薪才是關鍵

為擴大延攬外籍專業人才來台，立法院今天舉行經濟委員會聯席會議審議「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，國民黨立委孔文吉、...

攬才專法修法目標：2年內特定專業人才來破萬人

國發會主委龔明鑫今（10）日上午在立法院經濟委員會表示，新冠肺炎疫情為台灣帶來國際人才潮流，國發會將加強延攬外籍定專業人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。