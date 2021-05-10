廣錠旗下台普威能源 AFC儲能系統正式啟用

工業電腦廠廣錠（6441）旗下台普威能源攜手北美前三大儲能系統設備商美商 Powin Energy，以全球領先的儲能系統解決方案奪得佳績。此服務採購案乃台電於 2020 年首度對外開辦的「儲能自動頻率控制(AFC)調頻備轉輔助服務」採購，台普威能源憑藉儲能系統的專利電池模組設計，完善的軟硬體整合技術，短短數月內，即完成案場設置，併聯送電，且快速通過台電驗證，引領台灣 在建構能源轉型下，有新型態的電力系統調度環境，邁向新的紀元。

台普威能源營運長李威儀表示，在嚴格控制資金成本的目標下，營運團隊必須精算設備到案場安裝的時間，在最短的時間完成安裝與通過台電執行能力測試。歸功於 Powin BESS 快速安裝的模組化設計，加上台普威能源工程團隊專業的技術能力，只用 4 小時就完成電池櫃安裝並開始進行測試。從 2 月 21 日電池貨櫃上基墩到送電、平衡、自我測試，至 4 月 29 日通過台電專家會審取得台電 AFC 項目證照，僅用了不到兩個半月的時間。

由於再生能源發電具有間歇性及不易預測性，導致傳統電力系統需承受電壓、頻率不穩定等衝擊，對傳統電力調度模式來說是很大的挑戰。台普威能源藉由本案場的設置經驗，有效解決這方面的困境。

台普威能源團隊與 Powin Energy,設計了一套標準又能快速建置且可靠度高達 99%以上的儲能案場，符合台電調頻輔助服務中的動態調頻備轉(dReg0.25、dReg0.5)及靜態調頻備轉(sReg)的整體設計方案，協助有意願參與台電日前輔助服務的業主快速擴建案場。

此外，台普威能源將協助業主取得儲能併網，與台電進行日前輔助平台交易，持續提供長達十五年到二十年的維運合約服務，展現台普威能源永續服務的決心。

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