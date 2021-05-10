離岸風電招商草案公布前夕 二廠商股權持股未過半惹議

經濟部能源局明（11）日將公布離岸風電區塊開發第三階段招商規則及區域場址草案。然而，外界質疑有兩家外商在第二階段開發時，透過股權異動將持股比例降至五成以下，應不得投入第三階段投標；對此，經濟部能源局表示，一切仍待審核，並語帶保留開發商於國內外風場建置情形都會列入第三階遴選段考量。

外界點名的風電開發商釋出大量股權的為德商達德能源及丹麥商沃旭能源。由日本四家企的合資成立的德國控股公司Starwind則在2019年4月取得達德能源雲林允能風場27%股權；同年12月泰國電力控股集團EGCO計畫收購允能風場25%股權；當時達德於允能風場股權為48%。

法國道達爾石油集團（TOTAL Group）今年4月發布訊息，欲取得達德能源於允能離岸風場開發商Yunlin Holding GmbH 23%之股權；若該股權變更案通過，達能於允能風場僅剩下25%股權，突破掌握股權五成底線。

另外，沃旭去年12月也讓加拿大CDPQ及國泰私募股權基金將投資取得沃旭彰化大東南風場五成股份。

能源局解釋，第二階段開發規定發起人應維持五成以上股份，否則難以保證發起人可以保有實質決策權。能源局證實，兩家廠商最近都有提出股權變更的申請，一切將交由股權審查委員會審查。

至於廠商在第二階段股權異動是否可能影響到第三階段投標資格，能源局表示，第三階段遴選都會考量到廠商財務及技術當作指標，並交由遴選委員決定。但能源局也語帶保留，表示廠商過往國內外風場建置情形，都會影響到遴選階段結果。

對於外界指控，達德能源回應，相關申請尚待主管機關核准，本公司尊重主管機關審查結論。

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