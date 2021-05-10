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修攬才專法吸引外籍人才 藍委：改善低薪才是關鍵

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安（右）在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統
國民黨立委蔣萬安（右）在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統

為擴大延攬外籍專業人才來台，立法院今天舉行經濟委員會聯席會議審議「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，國民黨立委孔文吉、蔣萬安等人指出，政府除了放寬現有規定，正本清源更應改善台灣的就業環境和條件，整體薪資不提高，連留才都不行，更不用說要吸引外籍人才。

孔文吉質詢國發會主委龔明鑫，行政院對於修訂攬才專法為何如此急迫？龔明鑫指出，台灣經濟在全世界表現不錯，全世界人才對台灣有很大興趣，希望攬才專法進一步修正後，可以吸引這些人才在這段時間盡快來台灣。

但孔文吉質疑龔明鑫，是否認為台灣的工作環境和待遇各方面可以足夠吸引外國人才，況且英國期刊經濟學人日前才報告，台灣是全世界最危險的地方，他認為政府應該好好先改善國內產業環境、工作條件、薪資待遇等就業條件，尤其台海局勢要安全，才能吸引外國人才。龔則強調政府都有同步在進行。

蔣萬安也說，正本清源的做法除了放寬相關限制，吸引國外人才來台，更應改善台灣的就業環境和條件，國發會應完整評估規劃，勞動部日前禁止人力銀行刊登大陸求才廣告，避免關鍵技術人才外流，但最根本的是改善就業條件，因為整體薪資不提高，再如何放寬條件，連留才都不行，要如何吸引人才？因此應該解決低薪問題，改善工作條件、勞動條件。

薪資 龔明鑫

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