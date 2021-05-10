攬才專法修法目標：2年內特定專業人才來破萬人

國發會主委龔明鑫今（10）日上午在立法院經濟委員會表示，新冠肺炎疫情為台灣帶來國際人才潮流，國發會將加強延攬外籍定專業人才來台，目標是2022年底，就業金卡及受聘僱特定專業人才數要衝破1萬人。

龔明鑫並表示，《外國專業人才延攬及僱用法》（簡稱攬才專法修正）修正草案將特定專業人才租稅優惠適用3年延長至5年，國發會主委龔明鑫今天說，台灣所得稅高，這是給首次來台工作的外國專業人才租稅優惠，希望提供短期誘因。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化等3委員會今天聯席審議攬才專法修正草案，龔明鑫列席備詢。龔明鑫在會前接受記者訪問、及立委詢答時作上述表示。

龔明鑫表示，台灣的所得稅比其他國家高，這次的租稅優惠是給予第一次來台工作的外國人，若是拿到永久居留資格就不能再適用。

他並說，國發會和財政部討論過、也做過稅式支出評估，這項措施並沒有減損整體稅收，主要是希望讓外國人才有機會留在台灣熟悉環境，甚至在未來申請永久居留，相信對台灣的幫助會很大。

根據國發會的書面報告，台灣的最高稅率為40%，相較於新加坡的22%、香港的17%高，適度延長租稅優惠的適用年限有助於提高具跨國經驗技術人才來台與長期停留的誘因，正面效益遠超過稅損。

龔明鑫指出，目前就業金卡核發張數已達2,447張；另依攬才專法受聘僱特定專業人才（月薪須達16萬元以上）則有1,883人，兩者合計4,330人。此外，目前尚有千件就業金卡申請案待審中。

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