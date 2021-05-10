攬才專法擬延長租稅優惠年限 龔明鑫：效益高於稅損

立法院今（10）日進行「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案的逐條審查，其中關於租稅優惠部分，行政院版本攬才專法修正草案將特定專業人才租稅優惠適用三年延長至五年，國發會主委龔明鑫今天說，台灣所得稅高，這是給首次來台工作的外國專業人才租稅優惠，希望提供短期誘因，且這項措施並沒有減損整體稅收，主要是希望讓外國人才有機會留在台灣。

行政院會日前通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，包括放寬工作條件、特定專業人才租稅優惠適用三年延長至五年等，今日立法院「經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會聯席會議」將進行逐條審查。

針對在行政院版的修正草案中，將特定專業人才租稅優惠適用從三年延長至五年，龔明鑫說，此措施的效益高於稅損，且台灣的所得稅比鄰近其他國家高，台灣的最高稅率為40%，相較於新加坡的22%、香港的17%高，適度延長租稅優惠的適用年限有助於提高具跨國經驗技術人才來台與長期停留的誘因，並帶動各項外溢經濟效益。

但，龔明鑫也表示，這次的租稅優惠是給予第一次來台工作的外國人，若是拿到永久居留資格就不能再適用，而國發會和財政部討論過、也做過稅式支出評估，這項措施並沒有減損整體稅收，主要是希望讓外國人才有機會留在台灣熟悉環境，甚至在未來申請永久居留。

至於為何不考慮直接以調降稅率的方式來留住高階人才？龔明鑫表示，因為整體稅制變更會有國家財政的考量，因此才用特別法的方式進行。

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