快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

航港局與高科大攜手打造國家級國際海事公約平台

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
航港局長葉協隆（左）與高雄科技大學校長楊慶煜今早簽署合作備忘錄，將合作打造國際海事公約資訊平台，記者王昭月／攝影
航港局長葉協隆（左）與高雄科技大學校長楊慶煜今早簽署合作備忘錄，將合作打造國際海事公約資訊平台，記者王昭月／攝影

國立高雄科技大學繼2020年成立國際海事公約研究中心，今早再與交通部航港局簽署合作備忘錄，未來雙方將建置國際海事公約資訊平台，促國內航運產業接軌國際。

簽約儀式由航港局長葉協隆及高雄科技大學校長楊慶煜代表，現場包括海委會 、航港局、能源局、港務公司、高雄市政府及航運界人士與會見證。

楊慶煜校長表示，國內專門從事海洋產業教的學府不多，高科大在教學環境，人員訓練，專業研究上都能為國內海事產業貢獻相當能量，台灣航運產業在全球排行舉足輕重，台灣培養海事人才的院校南部僅高科大，這次航港局選定高科大合作，意義非凡。

航港局長葉協隆表示，台灣海事管理制度與國際接軌，是航港局重要使命，高科大是航港局尋尋覓覓的最佳合作對象。未來合作重點包含建立國際 海事公約資訊平台，強化我國對國際公約演變趨勢，也借重學校各項研究來引導國家政策方向。

楊慶煜也表示，校內成軍半年的海事公約研究中心，至今已有75G，高達150萬頁的資訊可結合智慧提供快速搜尋，未來可以協助航運產業快速掌握國際事趨勢。葉協隆也期待借助學校強大的資訊平台，偕航運產業邁向產業尖端。

簽約會後，航港局等嘉賓參觀高科大海事模擬成果。記者王昭月／攝影
簽約會後，航港局等嘉賓參觀高科大海事模擬成果。記者王昭月／攝影

科大

延伸閱讀

買遊艇返台未申請 疫情中心將依蒐集事證裁處

校長被控護航論文庇狼師 高科大：狼師終身不任教

離岸風電區塊開發公聽會 航港局：航道方案5月底前提出

清明連假即將展開 一張圖看海運開航狀況

相關新聞

攬才專法修法目標：2年內特定專業人才來破萬人

國發會主委龔明鑫今（10）日上午在立法院經濟委員會表示，新冠肺炎疫情為台灣帶來國際人才潮流，國發會將加強延攬外籍定專業人...

門檻設計不合時宜？立委質疑連C羅都拿不到就業金卡

國發會到4月底為止已核發2607張就業金卡，但運動類只有一張，立委質疑門檻設計太高，根本不合時宜，不符合國內發展運動產業...

修攬才專法吸引外籍人才 藍委：改善低薪才是關鍵

為擴大延攬外籍專業人才來台，立法院今天舉行經濟委員會聯席會議審議「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，國民黨立委孔文吉、...

攬才專法擬延長租稅優惠年限 龔明鑫：效益高於稅損

立法院今（10）日進行「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案的逐條審查，其中關於租稅優惠部分，行政院版本攬才專法修正草案將...

龔明鑫：特定專業人才租稅優惠 延長至5年

國發會主委龔明鑫上午出席立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化等3個委員會聯席審議「外國專業人才延攬及僱用法修正草案...

航港局與高科大攜手打造國家級國際海事公約平台

國立高雄科技大學繼2020年成立國際海事公約研究中心，今早再與交通部航港局簽署合作備忘錄，未來雙方將建置國際海事公約資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。