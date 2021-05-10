航港局與高科大攜手打造國家級國際海事公約平台

國立高雄科技大學繼2020年成立國際海事公約研究中心，今早再與交通部航港局簽署合作備忘錄，未來雙方將建置國際海事公約資訊平台，促國內航運產業接軌國際。

簽約儀式由航港局長葉協隆及高雄科技大學校長楊慶煜代表，現場包括海委會 、航港局、能源局、港務公司、高雄市政府及航運界人士與會見證。

楊慶煜校長表示，國內專門從事海洋產業教的學府不多，高科大在教學環境，人員訓練，專業研究上都能為國內海事產業貢獻相當能量，台灣航運產業在全球排行舉足輕重，台灣培養海事人才的院校南部僅高科大，這次航港局選定高科大合作，意義非凡。

航港局長葉協隆表示，台灣海事管理制度與國際接軌，是航港局重要使命，高科大是航港局尋尋覓覓的最佳合作對象。未來合作重點包含建立國際 海事公約資訊平台，強化我國對國際公約演變趨勢，也借重學校各項研究來引導國家政策方向。

楊慶煜也表示，校內成軍半年的海事公約研究中心，至今已有75G，高達150萬頁的資訊可結合智慧提供快速搜尋，未來可以協助航運產業快速掌握國際事趨勢。葉協隆也期待借助學校強大的資訊平台，偕航運產業邁向產業尖端。 簽約會後，航港局等嘉賓參觀高科大海事模擬成果。記者王昭月／攝影

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