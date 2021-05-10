遠距辦公需求推升 Q1電腦資訊業營業額創歷年同季新高

因遠距辦公、金融機構多元整合服務需求殷切，以及拍賣平台網站管理業者促銷策略奏效等因素推升，經濟部統計處今（10）日公布2021年第1季電腦及資訊服務業營業額1,034億元，為歷年同季新高，其中的電腦程式設計業和資訊服務業營業額皆為歷年同季新高，營收年增分別為12.9%和17.0%。

經濟部統計處今公布2021年第1季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計。在「電腦及資訊服務業」部分，今年第1季營業額1,034億元，為歷年同季新高，雖較上季減少12.3%，但與上年同季比較增加13.9%。其中，電腦程式設計業782億元，為歷年同季新高，主因企業網路儲存伺服器系統建置增加，遠距辦公相關軟硬體需求激增，以及金融機構多元整合服務需求殷切，致營收年增12.9%；資訊服務業253億元，亦為歷年同季新高，年增17.0%，主因拍賣平台網站管理業者促銷策略奏效，加上雲端設備服務需求強勁所致。

另，在「專業技術服務業」方面，今年第1季營業額為705億元，年增2.0%，其中管理顧問業194億元，為歷年同季新高，因財務管理及能源、食品飲料生產的顧問諮詢業務提升，致營業額年增6.1%。而廣告業及市場研究業年增0.9%，結束2019年第2季以來連續七季負成長，主因汽車廣告量上升及廣告業者拓展客戶群所致；專門設計業因商用室內設計承攬減少，惟工業設計接案增加，抵銷部分減幅，年減0.9%；攝影業則因疫情減緩，婚紗攝影及室內、戶外海報影像輸出服務業績增長，加以與網路業者合作攝影案件增加，年增7.3%，結束連五季負成長。

此外，在「租賃業」部分，今年第1季的營業額為360億元，年增2.0%，其中機械設備租賃業年增4.5%，主因太陽能、電子工業用及辦公事務用機械設備租用需求增加所致；運輸工具租賃業246億元，為歷年單季新高，主因企業長租高單價車的業務擴長，營收成長2.2%；個人及家庭用品租賃業年減10.8%，因影音碟片租賃市場停滯，加上戶外運動及娛樂用品出租衰退所致。

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