台美供應鏈對話 敲定8月底前召開

第二場「台美供應鏈對話」，台美雙方初步敲定將在8月底前召開，並將有產官學代表與會。據悉，該場次仍將採實體結合視訊方式進行，主題將符合台灣的「六大核心戰略產業」及美國的「四大關鍵產品」。

台美雙方經貿合作持續深化，在台美供應鏈工作小組密切合作下，「台美經濟繁榮夥伴對話」已於2020年11月20日簽訂合作瞭解備忘錄（MOU），並在今年2月5日舉辦首場的產業界對話。

經濟部官員證實，第二場台美供應鏈對話，預計在今年8月底前會召開。由於新冠肺炎疫情因素，本次會議形式，仍將比照前場，採「虛實整合」的視訊、實體並進型態。

據悉，第二場對話主題尚未底定，但將邀請產官學代表與會，主題會符合我方「六大核心戰略產業」，這包括資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備。

第二場對話主題，也將符合美國拜登總統就任後，簽署行政命令指定的「四大關鍵產品」，這四項包含半導體晶片、電動車大容量電池、藥品、稀土。

據透露，前次對話主題聚焦於半導體合作，之後我方經濟部便透露希望能將主題鎖定在電動車、5G等趨勢產業，不過具體對話主題，仍待雙方敲定。

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