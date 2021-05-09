加油且慢 中油：明天起汽、柴油價格調降0.2元

台灣中油公司宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升23.8元。

中油表示，本週受美國 4 月製造業景氣持續擴張與歐美地區放寬防疫限制等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.13美元，較前週64.76美元上漲2.37美元，新台幣兌美元匯率貶值0.020元，國內油價依公式計算漲幅為2.99%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.2元，應調未調之0.9元及1.6元皆由台灣中油吸收。

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