台灣對中國出口屢創新高 經濟部：並非加重依賴中國

台灣對中國出口數據屢創新高，到底代表的意義是什麼？究竟是台灣更加依賴中國大陸，還是中國大陸依賴台灣？經濟部今（8）日表示，若進一步分析出口數據即可發現，台灣對中出口成長，主要是半導體出口成長帶動，中國考量貿易戰風險，大量進口囤貨，顯非台灣依賴中國加重。

經濟部進一步指出，台商對中投資件數與金額也從2010年後，投資件數、金額與占我國投資總額比例皆大降。表示我國對中國大陸依賴降低。馬前總統僅看數字表面的解讀，凸顯其對台灣產業結構變化的生疏。

關於台灣對中國的出口占比成長，經濟部表示，若細究數據內容，就會發現在積體電路出口是最大主力。

以今年1到3月為例，我國對中國的出口中，近半數為積體電路，成長率為33%，幾乎與整體成長率相同。此外，中國大陸在2021年第一季的積體電路進口金額，較前年同期成長20.9%，在全球ICT支出同期成長率約為10%到13%的情況下，進口狀況顯高於全球情勢。

經濟部強調，也就是說，帶動台灣對中出口成長的主因，是因為中國考量貿易戰風險，大量進口我國晶片。經濟部表示，若再進一步解讀外銷訂單與出口的暢旺程度，以及出口的細項，包括半導體占大宗、資通訊產品、化學品也都是成長主力，表示台灣主要是出口關鍵零組件到中國，且不少出口給自己的台商，再組裝後行銷至歐美與世界各國。

經濟部指出，從2010年後，台商對中國大陸的投資件數、金額與整體占我國對外投資總和的比例，也顯著下滑。2010年時台商對中國投資件數已由914件、146億美元，下降到2020年的475件、59億美元。占我國對外投資的比重，更是由2010年的83.81%，一路下降到2020年的33.35%。另一方面，投資台灣三大方案已有871件、總額達到台幣一兆兩千億元，顯見台灣產業以台灣為關鍵生產基地，持續降低對中依賴，已成不可逆趨勢。

此外，經濟部表示，近年我國對外出口屢創新高，除了對中國外，對美國出口的金額，也從2016年的 335.2 億美元增加到 2020 年的 505.5 億美元，成長超過50%。對日本出口金額也由 2016 年的 195.5 億美元提高至 2020 年的 234 億美元。今年4月，我對東協、日本出口都創新高，分別為25.3億及57.7億美元，顯見台灣完整的產業鏈，是珍貴的資產。

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