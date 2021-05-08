力山4月營收14.71億創同期新高 今年營運仍表樂觀

力山工業（1515）昨（7）日公布4月自結合併營收14.71億元、年增197.5%，創歴史同期新高；累計前四月合併營收55.10億元、年增188%，亦創歷史同期新高。

針對Peloton跑步機召回事件，力山說，Peloton與力山對於2021年營收目標，仍然維持樂觀的態度，同時會將現有產能進行再調配，以滿足持續高度成長的需求。

美國消費品安全委員會（CPSC）與Peloton於美國時間5日發表聯合聲明，為致力於使產品更安全，決定暫停銷售及配送Tread +，進行產品優化。力山強調，身為Peloton全球布局重要的策略夥伴，勢必全力支持，並與客戶緊密配合。

Peloton跑步機召回事件影響也逐步減小，力山昨日股價一掃前天跌停鎖死陰霾，盤終以78.3元、下跌5.3元作收。

力山去年合併營收113.74億元，年增43.94%，每股稅後純益4.50元。今年動能主要看運動器材，從近年營運走勢來看，通常下半年營收表現會優於上半年，而因應客戶未來業務擴展計畫，力山今年仍維持強勁資本支出規劃。

商品推薦