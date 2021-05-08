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單季出口千億美元 拚Q2達陣

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

疫情影響下，產業淡、旺季大洗牌，財政部統計處處長蔡美娜昨（7）日表示，今年我國出口持續表現出「淡季不淡」，依此趨勢預估，未來最快發生在第2季，我國將迎來單季出口規模突破1,000億美元榮景。

財政部統計處昨日公布4月進出口統計，蔡美娜指出，疫情催化了5G等新興科技應用，國際間需求強勁，但是供給面的產能卻吃緊，預估上述現象，可能在今年之內都無法獲得緩解，將會持續到明年上半年左右，產業的淡、旺季節奏，也因此受到疫情打亂。

對於國內廠商而言，蔡美娜說，尤其是半導體產業，兼具進階產能及製程優勢，且其他產業主要廠商，也正積極擴充機械設備及擴廠投資，皆有利維繫我國未來數個月的出口動能。

蔡美娜指出，由於上半年「淡季不淡」，在前述因素影響下，相信最快第2季，最慢第3季，將很有機會看到我國貿易表現，首次在單季創下出口金額突破1,000億美元大關的表現，而且破紀錄的機會，可說是「十拿九穩」。

她表示，從目前第1季出口表現、第2季出口預估值來看，今年上半年出口增幅達到二成以上沒有問題，確定將創下近十年以來最大增幅；不過上半年的亮眼成績，主要也是受到去年疫情，導致基期偏低影響，下半年由於不具備低基期因素，出口年增率勢必趨緩。

疫情 財政部

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