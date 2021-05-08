連十紅 4月出口大增38％

財政部統計處昨（7）日公布海關貨物進出口統計，4月出口值達到349.6億美元，表現超乎預期，創歷年單月次高，出口年增率高達38.7%，迎來連十紅表現；預估今年上半年出口可增長二成以上，創2011年以來最大增幅。

財政部統計處處長蔡美娜表示，4月的進、出口雙雙創下歷年單月次高表現，貿易熱度僅次於上個月，顯示4月進、出口仍維持今年以來的強勢表現。

蔡美娜指出，受益於科技創新應用效應、美國等主要市場推動振興經濟政策影響，全球的終端需求仍在持續好轉，更激勵國際原物料價格盤旋於高檔；由於去年低基期的作用之下，4月出口值更較上年同月劇增38.7%，創下金融海嘯復甦期以來，近十年增速最大的年增率表現。

針對各項主要貨類出口表現，蔡美娜說，4月可說是由高科技、傳產共同撐起半邊天。

在高科技產品方面，不僅資通與視聽產品年增35.9%，電子零組件在產能緊缺、客戶端追補庫存下，出口值135.1億美元再創新高，年增34.0%，已連續15個月雙位數成長；其中積體電路更是帶頭衝，出口表現年增31.7億美元。

在傳產方面，蔡美娜指出，相較於電子業，傳產去年受到疫情衝擊嚴重，今年表現開始大幅反彈，與油價高度連動的礦產品，出口金額翻漲128.8%；塑化產品出口金額年增率達五成以上；在鋼市火熱的影響下，基本金屬及其製品出口年增40.7%；傳產多項貨類，4月都創下有史以來最大增幅。

值得注意的是，紡織品年增率也有48.5%，蔡美娜分析，不僅是受到歐美服飾產業回溫影響，更由於近期中國大陸爆發新疆棉爭議，我國出口廠商可能因國際客戶轉單而受惠。 圖／經濟日報提供

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