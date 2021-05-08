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五外銷市場 全面創佳績

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

疫情回穩反映在我國出口表現上，今年4月對日本、東協出口值都創歷年單月新高，財政部統計處指出，今年出口表現持續開出紅盤，累計今年前四月表現，我國對五大市場的出口表現，都寫下歷年同期新紀錄。

統計處表示，4月對各大主要市場出口，仍呈現大幅擴張，其中東協出口表現，由於去年在疫情籠罩下，出口值處於低點，今年出口回溫後，對東協出口總值為57.7億美元，不僅創歷年單月新高，出口年增率更高達51.2%。

4月對日本出口25.3億美元，年增28.4%，亦為歷年單月新高，統計處指出，對日出口成長，主要來自電子零組件、資通與視聽產品、化學品等三大貨類，其中又以電子零組件出口成長4億美元，帶動對日出口創高。

對歐洲市場也同樣受惠於低基期效應，出口規模為28.7億美元，年增率亦有47.4%，統計處表示，對歐出口的增幅，為歷年單月次高。

不過出口最大宗仍是針對中國大陸及香港，統計處指出，4月對陸港出口金額合計為148.2億美元，較上年同月增36.1億美元，其中電子零組件就成長了19.9億美元，4月出口值為歷年單月第三高。

統計處表示，4月對美國出口49.3億美元，出口規模為歷年單月第二高，出口年增率為35.2%，主要是受資通及視聽產品帶動。

出口值 電子零組件

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