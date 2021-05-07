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經部反擊全國電力報告沒有連3年遲交 網酸：只有連2年

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部今（7）日於臉書製圖反擊，表示2017、2018版報告都已上網公開，2019版報告，因去年因疫情影響電力供應難以預測，尚未完成；2020年版將包含三接外推方案影響，下周一併上網公開。經濟部
經濟部今（7）日於臉書製圖反擊，表示2017、2018版報告都已上網公開，2019版報告，因去年因疫情影響電力供應難以預測，尚未完成；2020年版將包含三接外推方案影響，下周一併上網公開。經濟部

台灣民眾黨昨（6）日質疑依據《電業法》第91條，經濟部每年應公開「全國電力資源供需報告」，卻連三年未公布。經濟部今（7）日於臉書製圖反擊，表示2017、2018版報告都已上網公開，2019版報告，因去年因疫情影響電力供應難以預測，尚未完成；2020年版將包含三接外推方案影響，下周一併上網公開。

然而，底下網友反應一面倒，批評原來不是連續三年遲交，而是兩年，「三年不教報告是錯的，只有兩年而已」、「沒交作業的理由真多」，嘲諷有時間製作圖卡，還不如趕緊公布全國電力資源供需報告。

據電業法規定「中央主管機關應就國家整體電力資源供需狀況、電力建設進度及節能減碳期程，提出年度報告並公開。」

經濟部於臉書說明，2017年修法通過後，經濟部每年會說明前一年的用電實績與未來電力供需預測。2018年提出了2017版、2019年提出2018版，原本2020年應提出的2019版，確實是因為疫情爆發的影響，難以預測後續用電與供電情勢，尚未完成與上網公開，但並沒有連續三年不肯公布或隱瞞的問題。

經濟部補充，由於三接外推方案對供電情勢也有影響，經濟部會在修正相關因素後，下個禮拜一併上網公開2019年、2020年的用電實績與接下來的電力供需預測。

民眾黨於官網表示，全國電力資源供需報告可以明確的讓國人知道台灣電力及相關能源配置情形，經濟部卻遲遲不肯公佈，到底是在隱瞞什麼。

民眾黨表示，經濟部長王美花在強大民意壓力，以及多位立委強力追問下，才心不甘情不願地承諾在下週公布三年未公告的「全國電力資源供需報告」，質疑如此重要報告一週就可以交出來，不公告是否別有居心。

王美花3月曾坦言，原應去年底公布的全國電力資源供需報告確實晚了幾個月，因為有幾個電力的開發和除役在檢討，確實還沒有定案，當時稱能源局已在做最後的確認，盡快公布相關電力計畫。

經濟部 全國電 疫情

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