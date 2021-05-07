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女性上班族請生理假 無須證明、可領半日薪

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
北市勞動局表示，不管是全時或部分工時工作女性都可請生理假。聯合報系資料照
北市勞動局表示，不管是全時或部分工時工作女性都可請生理假。聯合報系資料照

為營造友善女性就業環境，女性上班族可請生理假。勞動部表示，女性受僱者如因生理日致工作有困難，依法每月得申請生理假1日，無須提出相關證明文件，且雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

勞動部指出，生理假是以生理週期來臨，有事實需要為原則。依《性別工作平等法》第14條規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。

勞動部進一步說明，適用《勞動基準法》之勞工，普通傷病假1年內未超過30日部分，工資折半發給，因此勞工同一年度內併入病假之生理假連同病假共計30日部分，及不併入病假之生理假3日，雇主應給付半薪。另倘勞工年度內已依規定請完病假及不併入病假之生理假，如再有請生理假之需求，每月仍可請1日生理假，但雇主得不給薪。

勞動部提醒，雇主如有違反上開規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。

勞動部 薪資

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