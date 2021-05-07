離岸風電草案說明會11日召開 國產化目標料更有彈性

台灣離岸風電第三階區塊開發招商規則及區域場址草案從去年至今遲遲未公布，經濟部能源局近期終於拍板，將在5月11日舉行說明會對外說明草案。據了解，既使國外開發商及國內供應商在國產化意見相左，但國產化目標將採取較之前階段較為彈性的作法。

離岸風電第三階區塊開發規劃草案原訂2020年底公布，後來經濟部長王美花今年初再表示，今年第1季要公布草案相關規定，但直到3月底仍未看到方案。立法院4月底舉辦公聽會，立院會中要求應在5月中旬公布方案，給了經濟部不得不公布的時間壓力。

雖然方案遲遲未公布，但外界早已對第三階段方案有眾多說法，包括2026年至2030年的每年併網容量從1GW（10億瓦）調升至1.5GW。能源局強調，區塊開發內容應以下周公布草案為主，同時補充公布方案為「草案」，因此仍有修正空間。

至於國產化是否將有更多彈性，經濟部透露，國外開發商跟國內供應商之前均同意若國內廠商產能支應就應優先使用，也認為國產化目標不應訂得太死，造成窒礙難行，因此區塊開發國產化目標會較之前具有彈性。

然而，就算方案延宕近五個月才公布，能源局表示，國外企業及政府均有透過視訊或外館表達對台灣離岸風電市場濃厚興趣，預估目前有15到20家國外廠商有意願投入。

另外，草案說明會也會同步公布離岸風電區塊開發的區域場址。經濟部去年底已率先與各政府機關協調溝通，劃設禁止開發的「紅燈區」、有爭議須排除的「黃燈區」及開發無問題的「綠燈區」。

能源局表示會率先公布紅燈區，讓風電開發商提前避開，這些區域包括海委會劃設的白海豚棲息地以及國防部的火砲射擊區。黃燈區則還須後續爭議釐清，廠商若投入則須向其他政府單位取得開發許可，其中包含航港局航道及漁業署魚場等；綠燈區域則因為屬於無爭議地區，預料將會相對搶手。

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