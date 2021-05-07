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光電年底達標8.57GW 能源局：案量充足

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。 記者鍾泓良／攝影
經濟部長王美花。 記者鍾泓良／攝影

經濟部原訂太陽光電裝置容量去年底應達到6.5GW（10億瓦），但最後落空，至少要等到今年6月底才能達標。然而，經濟部長王美花日前已宣布下階段目標，表示今年底光電裝置容量要達到8.75GW。能源局回應，雖然第1季因春節因素，光電裝置容量無大幅成長，但目前仍有光電案件在申請程序中。

經濟部原訂在去年底達到光電裝置容量6.5GW，然而最後實際僅完成5.8GW，出現0.7GW的缺口。王美花當時僅解釋光電裝置容量耽誤主因是受到新冠肺炎疫情影響。

實際上，6.5GW目標無法達標的另外一項主因是農委會去年7月修改「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，規定2公頃以下農地不同意變更使用地目種電，2到30公頃農地變更須農委會審查同意，幾乎一刀砍死「農地種電」，也被光電業者稱為「光電七七事變」。

經歷疫情及光電七七事變，去年底達到6.5GW目標已落空。然而進入今年後光電進展仍然龜速。據能源局統計，截至今年4月底，光電裝置容量為6.05GW，相當於四個月僅增加0.25GW

但是能源局仍樂觀看待，表示之前申請案較少是因為遇上春節假期，並說目前已經有地面型及屋頂型光電陸續在進行申請程序，預估6月底達到6.5GW後，將可在年底再衝出2.25GW，年底達到8.75GW。

然而，近期光電原料方面卻出現劇烈震盪。首先，由於各行業景氣回升，近期多晶矽價格較去年大幅度飆漲；另一方面，美國政府為了抵制中國大陸新疆血汗勞動，繼新疆棉後可能會再制裁新疆盛產的太陽能原料多晶矽。

對此，能源局回應，台灣光電模組確實有部分原料來自大陸，但光電模組多由國產，除非是從美國進口，否則國產光電模組供應不應受影響。

太陽光電 5G 新疆

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