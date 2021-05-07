年金改革有成！公務員平均退休年齡延至57歲

蔡政府推動公務員年金改革初見成效。銓敘部指出，近3年公務人員退休人數約在6,000至7,000人左右，變化不大；平均退休年齡約57歲，比之前3年的平均數略增0.89歲；平均退休年資則從29.7年，逐年增加至31.55年。

銓敘部日前提出「近3年公務人員退休資料統計分析及年金改革相關配套機制執行情形」報告，做上述說明。

黃榮村院長指出，年金改革後公務人員退休年齡雖略有成長，但與65歲法定退休年齡仍有相當的距離；而且年改的目標就是要減輕退撫基金的財政負擔，這樣的變化可以減輕年金的財政壓力。此外在少子女化與國人平均壽命上升的社會趨勢下，公務人員適度延後退休也符合社會需要，實在無須過度擔憂老化問題。

銓敘部於報告中列出，近3年公務人員退休人數約在6千至7千人左右，變化不大；平均退休年齡約57歲，比之前3年的平均數略增0.89歲；平均退休年資則從29.7年，逐年增加至31.55年。

銓敘部在報告中也指出，為了因應人口高齡化發展趨勢，自100年起實施「公務人員自願退休月退休金起支年齡延後方案」，將公務人員支領月退休金年齡從50歲，延後至60歲(即俗稱的85制)，配合國家推動整體年金改革，接續從110年1月1日起再逐年延後至65歲。對於未達上述法定月退休金年齡者，同時搭配實施展期及減額月退休金措施，賦予公務人員更多退休生涯規劃選擇。依本次報告統計資料顯示，109年度申請展期及減額月退休金人員已達千餘人，占當年度退休總人數18%左右，顯示已逐步發揮該機制效應。

銓敘部報告中進一步表示，配合年金改革實施的年資保留及年資制度轉銜規定，讓任職滿5年以上的離職公務人員，如不申請退還退撫基金費用本息，可以等到年滿65歲之日起6個月內，再來請領離職前原公職年資的退休金；公職年資未滿15年者，如有轉任其他職域工作，該年資可以和原有公職年資合併計算達15年，以請領原公職年資的月退休金。

依銓敘部「108年度銓敘公務人力分析報告」統計，108年度辭職之公務人員人數達1,988人，但當年度請領退還退撫基金費用本息者僅798人，遠低於當年度辭職人數，顯見多數離職公務人員都選擇保留年資，使原有年資之退休金給與更具保障，有利於公、私人才交流。

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