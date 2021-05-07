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台電甄試擠破頭！逾2萬人搶766名額 錄取率僅3.63%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電大樓示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台電大樓示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台電110年度「新進僱用人員甄試」將於5月9日（周日）登場，台電表示，今年共21,097人報考，預計錄取766名，報名錄取率為3.63%。

台電指出，此次新進僱用人員甄試包含台北、台中、高雄與花蓮等四個考區，全台共14考場同時舉行初（筆）試，本次招考19個類別。

台電進一步指出，此次新進僱用人員甄試，配電線路維護（預計錄取265名）、綜合行政（109名）及變電設備維護（97名）為錄取名額前三多，而以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數為最多，共計11,102人，報名錄取率僅0.98%。

台電

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