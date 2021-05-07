聽新聞
test
0:00 / 0:00
台電甄試擠破頭！逾2萬人搶766名額 錄取率僅3.63%
台電110年度「新進僱用人員甄試」將於5月9日（周日）登場，台電表示，今年共21,097人報考，預計錄取766名，報名錄取率為3.63%。
台電指出，此次新進僱用人員甄試包含台北、台中、高雄與花蓮等四個考區，全台共14考場同時舉行初（筆）試，本次招考19個類別。
台電進一步指出，此次新進僱用人員甄試，配電線路維護（預計錄取265名）、綜合行政（109名）及變電設備維護（97名）為錄取名額前三多，而以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數為最多，共計11,102人，報名錄取率僅0.98%。
2021報稅眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言