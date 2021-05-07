台電甄試擠破頭！逾2萬人搶766名額 錄取率僅3.63%

勞動部日前發函人力銀行，要求不得再刊登中國大陸地區相關職缺，而且連企業本身官網也設限，此舉對國人就業機會造成影響為何？能否達到政府期待的「零輸出」？了解就業市場的專家都說，此舉宣示意義大於實質意義，意在恫嚇，檯面下「會去的人還是會去」。

2021-05-08 14:29