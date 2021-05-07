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加油且慢！估下周汽、柴油每公升有望調降0.2元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

美國商用原油庫存下降，歐美擬放寬防疫限制，不過印度新冠肺炎疫情越演越烈，帶動油價漲跌互見，根據中油浮動油價公式，預估5月10日零時起，汽、柴油零售價格每公升各約調降0.2元。

依照中油浮動油價公式，累算至5月6日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶67.23美元，較上周64.76美元上漲2.47美元，新台幣兌美元匯率27.97則較上周27.938元，貶值0.032元。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽柴油零售價每公升各上漲0.7元及1.4元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預料中油將吸收柴油部分漲幅，汽柴油將微幅調降。

如依預估，5月10日起，92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升23.8元。

下周油價實際調整金額將於9日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

中油 油價

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