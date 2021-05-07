榮剛第1季EPS 0.34元 五年來新高

近期疫情再度升溫，華航、諾富特群聚感染事件持續，防疫如臨大敵，但臨近母親節檔期，聚餐需求仍然相當旺。餐飲業者均表示，目前訂位狀況依舊大爆滿，雖有少部分退訂，但等候補位的更多，反映這波疫情對於餐飲業還是沒有太大影響，民眾的防疫信心仍在，不會出現去年第一季的慘況。

2021-05-07 11:42