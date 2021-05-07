世豐4月營收2.34億元、年增22.82％ 創歷年同期新高

世豐螺絲（2065）4月合併營收達2.34億元，雖有受船期排程因素影響部分訂單遞延，使得4月營收表現較3月減少，惟受惠美國地區訂單需求暢旺，帶動4月營收仍較去年同期的1.90億元成長22.82％，並創歷年同期新高。累計今(2021)年1至4月合併營收達9.76億元，亦較去年同期成長45.65％。

世豐表示，受惠公司持續深化單一客戶訂單金額放大，拓展新客戶接單契機策略，在DIY市場及建築工業市場兩大應用領域客戶下單保持良好力道，整體產能稼動率隨著訂單需求拉升而保持一定水準之上，挹注4月營收續創歷年同期新高記錄，此外，以目前整體接單表現仍持續優於往年水準，惟訂單出貨仍有受美國塞港、航運運力吃緊等問題影響，雖有訂單遞延認列之情況，以整體訂單能見度、訂單金額水位來看，仍持續明顯感受居家DIY市場及建築工業市場主要客戶加大下單需求，有助於創造公司整體營運良好穩定度。

世豐指出，近年公司戮力擴大全球接單布局、深化與客戶共同研發螺絲產品，包括持續針對螺絲產品扭力、貫穿能力、耐腐蝕等特性進行研發設計及升級，並透過提升自動化生產效益、訂單出貨數位智能化管理、產品組合調整等策略，已逐步成為美國螺絲品牌、通路商之重要合作供應夥伴，帶動世豐合併營收從2017年至2020年之年複合成長率達27.50％速度成長，更於美國進口螺絲供應比重亦持續走高，凸顯整體策略布局效益已陸續開花結果，奠定世豐於螺絲產業高度競爭力，並打造未來營運良好成長引擎。

展望2021年第2季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察目前在手訂單出貨認列仍需持續觀察全球船運運力與排程，且加上原物料價格、台幣匯率波動等不利因素，世豐亦不排除向客戶提出第二波產品漲價協議，有助於中和外在因素之影響，另一方面，隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，世豐持續透過設備製程改良、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並同步持續投入長尺寸、烤漆螺絲等產品研發、改良，滿足客戶對於強化建築結構、防鏽耐腐蝕、以及承受強度等需求，以有助於擴大全球接單能力，並創造未來營運良好成長動能。

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