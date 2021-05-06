4月消費者物價指數2.09%創38個月新高 主計總處：低基期影響

主計總處今天公布4月消費者物價(CPI)年增率破2，上漲2.09％，創38個月以來新高。主計總處簡任視察曹弘志表示，主要是去年低基數，油料費較去年同期大漲47.95％，旅遊團費及住宿等娛樂服務大漲4%，兩者合計占CPI漲幅七成七，預估基期因素要到第三季才會結束。

至於是否有通膨疑慮？曹弘志表示，必須有持續性、全面及顯著性三大要件才構成通膨，目前主要是低基數影響CPI，因此並無通膨疑慮。

主計總處表示， 4月CPI 較上月漲0.64％，主因春夏服飾新品上市，衣著類漲7.45％，另外加上適逢兒童與清明連假，國內旅遊團費及旅館住宿費分別漲4.89％及1.44％；食物類漲0.06％，主要是蛋類及蔬菜價格分別漲3.72％、3.40％，但因水果價跌2.44％，抵銷部分漲幅。

4月CPI年增率2.09％，創107年3月以來新高，主要是因為去年此時國際受疫情影響，油料費及旅遊服務相關價格，都因需求減少而下降。今年需求回升，相對漲幅較大，在低基期因素影響下，漲幅最大的是油料費，大漲47.95%，娛樂服務費(如旅遊團費、旅館住宿費)上漲4%。

曹弘志分析，3月CPI年增率1.24%，與4月2.09%相差0.85個百分點，其中油料費就占0.5個百分點，娛樂服務費占0.16個百分點，合計占七成七。他說，雖然CPI破二，但是扣除低基期，即不與去年4月比較，而是與108年4月相較，平均每年4月CPI都是漲0.55個百分點，並沒有異常。

另外扣除蔬菜水果及能源後的核CPI，漲1.35％，一樣與108年4月相較，漲了0.7個百分點，也與近十年平均每年漲0.9個百分點差不多。

曹弘志表示，台灣今年第一季的外需及消費都有提升，固定資本也成長，因此第一季經濟成長率很亮眼，會溫和帶動國內物價上漲，屬於良性循環；1-4月平均上漲1.13%，離主要國家警戒值，仍有一段距離，例如美國也是預估CPI會到2.4%，都是屬短期現象。他說，預估低基數仍會影響5月CPI，大於二可能性仍高。

至於原物料上漲是否會衝擊國內零售價?曹弘志表示，紙漿價格雖上漲，但目前衛生紙價格與107年高點差不多，廠商尚無調漲現象，主要是優惠減少來因應。政府會密切關注原物料上漲現象，若一直上漲的確會影響物價，否則低基數應該第三季就會消失。他說，觀察重點是下半年會不會反映到國內零售端價格。

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