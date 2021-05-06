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物價突破2%警戒線！油料費及遊旅費推升4月CPI漲2.09%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

主計總處今（6）日發布今年4月消費者物價指數CPI）較去年同期上漲2.09%，突破2%警戒線，為2018年3月以來最高漲幅。主計總處預期，在低基期效應下，以及國際原油價格大漲情勢，5月CPI漲幅仍可能會突破2%。

主計總處簡任視察曹志弘指出，4月CPI年增率2.09%，主要是去年4月OPEC國際油價平均每桶只有17.7美元，今年4月則漲到每桶63.2美元，漲幅2.6倍，致國內油料價格跟著大漲47.95%，推升CPI漲幅0.5個百分點。

他進一步指出，去年4月因爆發新冠肺炎疫情，國人不出門，也是娛樂服務費的低基期，今年4月娛樂服務費年增4%，主要是旅館住宿費、及旅遊團費上漲，推升4月CPI漲幅0.16個百分點。他強調，油料費及娛樂服務費漲勢合計就貢獻4月CPI漲勢七至八成。

曹志弘指出，歐美國家通常將物價成長警戒線訂在2%，超過2%會開始考慮採取政策；但這次受到疫情低基期因影響，近期各國CPI亦都有較明顯成長，像美國聯準會設定今年通膨目標為2.4%，換言之，歐美國家不會認為短期、單月CPI漲幅超過2%，就採行政策調整。

CPI 美國聯準會 消費者物價指數

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