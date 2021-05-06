貿協、AIT端台灣首本供應鏈報告 為產業提「789」策略

貿協與美國在台協會AIT今（6）日攜手出版「供應鏈重組的領航地圖」一書，內容對於未來供應鏈重組策略，貿協提出7個關鍵密碼、8個區域中心、9個合作領域脈絡。貿協董事長黃志芳認為，台灣現在是全球供應鏈關鍵零組件的製造者、與最重要的管理者，若要向上提升，一定要與美國在人才交流、高階研發、創新商業模式上緊密合作。

黃志芳指出，近期包括車用晶片短缺、蘇伊士運河卡關事件，造成全球供應鏈的重大失序，貿協這本「供應鏈重組的領航地圖」，希望提供政府、企業界、國際合作夥伴對未來供應鏈重組的重要參考。

黃志芳表示，台灣產業應掌握未來供應鏈重組的重要趨勢，貿協提出三點重要主張。首先為了讓供應鏈具備韌性、可敏捷因應各種危機，一定會朝區域化與多元化發展，書中以此概念整理出「8大製造中心」，並點出要掌握的「7個關鍵密碼」；同時，未來供應鏈一定要符合人類永續發展的價值，也就是說一定會是綠色供應鏈；另外，還有一個重要特點，就是要與國際理念相同的夥伴共同合作，來達成韌性的供應鏈。

對於未來供應鏈轉移方向，黃志芳認為，除了大量高階製造的台商回流到台灣外，原來在中國大陸的全球供應鏈產能，有一部分會分散到東南亞跟印度。他說，即使印度現在疫情非常嚴重，但相信印度重要性不會因此受到影響，東南亞與印度還是會扮演重要角色。

美國方面，黃志芳說，美國政府推出2.3兆美元的基礎建設計畫等，使墨西哥、中美洲也變成台商佈局重點。以電動車產業為例，美國計畫把65萬輛公務車汰換為電動車，並在全美布下50萬個充電樁，對台灣產業來說就是非常好的機會。貿協早就掌握此議題、進行初步研究，與台灣業者合作爭取商機。

歐洲市場部分，黃志芳表示，過去已經有很多台灣企業到中東歐佈局，歐盟本身是非常龐大的經濟體，也值得台灣重視。

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